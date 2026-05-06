Talijanski fotograf o opsadi Sarajeva: "Naš život mora biti svjedočanstvo borbe protiv rata"

"Sjećam se da sam susreo grupu vojnika koji su mi zaželjeli sretan Božić. Bili smo na Trebeviću iznad Sarajeva i na zidu stoji snajperska puška. Pitao sam ih hoće li pucati i na Božić. Naravno, oni su muslimani, ne slave Božić, i smijao se. No, ispod te puške je bila fotografija djevojčice koja se smije ispred zida, izrešetanog zida, i to je bila pravoslavna djevojčica, i na nju su pucali. Dakle, nebitno je je li ona Srpkinja ili muslimanka i tako dalje, znači postoje jednostavno zli i dobri."