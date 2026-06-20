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SAMO 10 PREŽIVJELIH

Tragedija na Mediteranu: Najmanje 15 tijela migranata isplivalo na obalu istočne Libije

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Hina
|
20. lip. 2026. 15:16
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AFP
BEN STANSALL/AFP

Tijela najmanje 15 migranata, među kojima i tijelo jedne djevojčice, isplivala su tijekom prošlog tjedna na obalu istočne mediteranske obale Libije, a vjeruje se da se njihov brod prevrnuo, rekli su u subotu Reutersu izvori iz sigurnosnih, mornaričkih i medicinskih službi.

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Po riječima desetero preživjelih na plovilu se nalazilo oko 60 osoba, rekao je izvor iz mornarice.

Tijela su izvučena na nekoliko mjesta duž obale Tobruka, grada blizu egipatske granice, dodali su izvori. Dva sigurnosna dužnosnika rekla su da su ostaci u jakom stanju raspadanja i upozorila da bi se moglo pronaći još tijela

Fotografije koje je na Facebooku objavio Crveni polumjesec Tobruka prikazuju volontere u bijelim zaštitnim odijelima kako izvlače tijela s kamenitih obala i stavljaju ih u bijele plastične vreće.

Opasne rute preko pustinje i Sredozemlja

Od svrgavanja Moamera Gadafija oružanim ustankom, koji je 2011. podupro i NATO, Libija je postala tranzitna ruta za migrante koji bježe pred sukobima i siromaštvom prema europskim zemljama, pri čemu koriste opasne rute preko pustinje i Sredozemlja.

I libijsko gospodarstvo koji je ovisno o nafti mamac je za siromašne migrante koji traže posao.

Centar za hitnu medicinu i podršku u gradu Khumas, koji djeluje pod ministarstvom zdravstva u glavnome gradu Tripoliju, rekao je da su, u odvojenom događaju njegovi liječnici pružili medicinsku pomoć 13 migranata nakon što se njihov brod prevrnuo nedaleko od obale.

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libija migranti

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