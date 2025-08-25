Troje mrtvih u padu helikoptera na južnom engleskom otoku Wightu

REUTERS/Russell Cheyne

Tri su osobe poginule, a jedna je teško ozlijeđena nakon što se helikopter srušio na polje tijekom poduke letenja u blizini ljetovališta na britanskom otoku Wightu u ponedjeljak, priopćila je policija.

Policija Hampshirea i otoka Wighta priopćila je da ne može dati više informacija o žrtvama ni okolnostima incidenta.

Britanski mediji izvijestili su da je operater, Northumbria Helicopter, potvrdio da je jedna od njihovih letjelica, model G-OCLV, bila uključena u nesreću tijekom poduke letenja.

Policija je ranije priopćila da se helikopter srušio na polju u blizini ljetovališnog grada Ventnora.

Zračna služba hitne pomoći Hampshirea i otoka Wighta poslala je tim za pomoć. Glasnogovornik službe rekao je da je jedna osoba helikopterom prevezena u bolnicu.