Oglas

tijekom poduke

Troje mrtvih u padu helikoptera na južnom engleskom otoku Wightu

author
Hina
|
25. kol. 2025. 20:05
A coastguard helicopter flies over Prestwick Glasgow Airport, on the day JD Vance leaves Scotland after his holiday, in Prestwick, Scotland, Britain, August 17, 2025. R
REUTERS/Russell Cheyne

Tri su osobe poginule, a jedna je teško ozlijeđena nakon što se helikopter srušio na polje tijekom poduke letenja u blizini ljetovališta na britanskom otoku Wightu u ponedjeljak, priopćila je policija.

Oglas

Policija Hampshirea i otoka Wighta priopćila je da ne može dati više informacija o žrtvama ni okolnostima incidenta.

Britanski mediji izvijestili su da je operater, Northumbria Helicopter, potvrdio da je jedna od njihovih letjelica, model G-OCLV, bila uključena u nesreću tijekom poduke letenja.

Policija je ranije priopćila da se helikopter srušio na polju u blizini ljetovališnog grada Ventnora.

Zračna služba hitne pomoći Hampshirea i otoka Wighta poslala je tim za pomoć. Glasnogovornik službe rekao je da je jedna osoba helikopterom prevezena u bolnicu.

Teme
Engleska pad helikoptera

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ