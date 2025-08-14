fluidnost pregovora
Trump: 25% šanse da sastanak s Putinom propadne. Pojasnio detalje "drugog sastanka"
Donald Trump procjenjuje da postoji „25 posto šanse“ da sutrašnji sastanak s Vladimirom Putinom ne uspije. Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da je predsjednikov glavni cilj postići prekid borbi u Ukrajini, dok analitičari upozoravaju da promjena Trumpova tona otkriva izazove summita zakazanog u kratkom roku, prenosi Sky News.
Donald Trump izjavio je kako postoji „25 posto šanse“ da njegov sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom neće uspjeti, prenosi Sky News.
„Ovaj sastanak postavlja temelje za drugi sastanak“, rekao je za Fox News Radio.
„Drugi sastanak će biti jako, jako važan, jer će to biti sastanak na kojem će se postići dogovor.“
Trump je pojasnio da bi taj drugi sastanak, na kojem bi sudjelovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, uključivao „davanje i uzimanje“ oko granica i teritorija, iako nije otkrio detalje. Sutrašnje razgovore s Putinom opisao je kao „partiju šaha“.
„Postoji 25 posto šanse da ovaj sastanak ne bude uspješan“, rekao je.
Ako ishod bude loš, dodao je da je spreman uvesti Rusiji dodatne sankcije. „Da, uveo bih… ako problem ne bude riješen“, kazao je.
Trump on Putin: "Because of a certain relationship that he has with me running this country, he really I believe now is convinced he's going to make a deal. He's gonna make a deal ... but there is a 25% chance that this meeting will not be a successful meeting." pic.twitter.com/6PEvO9EbXh— Aaron Rupar (@atrupar) August 14, 2025
Rubio: Trump želi postići prekid borbi na summitu
Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da će sveobuhvatno rješenje za okončanje rata u Ukrajini zahtijevati više od sutrašnjeg sastanka Trumpa i Putina.
Rubio je rekao kako će „morati postojati razgovori o sigurnosnim jamstvima“ kako bi se postigao mir, ali i rasprave o „teritorijalnim sporovima i zahtjevima te onome zbog čega se bore“.
„Sve te stvari bit će dio šireg dogovora“, dodao je. „Mislim da je predsjednikova nada da se postigne zaustavljanje borbi kako bi ti razgovori mogli početi.“
#Trump says India tariffs 'influenced' hashtag#Putin meet, and the Russian President is convinced they will be able to make a deal.— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) August 14, 2025
But Trump thinks there's a 25% chance of the meeting being a failure.
Read: https://t.co/NJ4bKlwtGo pic.twitter.com/aO6ZfAaAMA
Analiza: Promjena Trumpova tona odražava izazove summita
Prema izvješću američkog dopisnika Sky Newsa Davida Blevinsa, informacije iz Washingtona o sutrašnjem summitu razlikuju se od onoga što poručuje Kremlj.
Trump vjeruje da će Putin pristati na dogovor, dok iz Moskve poručuju da bi bilo „pogrešno“ predviđati ishod razgovora. Trump također nije siguran hoće li biti zajedničke konferencije za medije, dok Kremlj očekuje da će obojica stati pred novinare.
„U samo tjedan dana prešli smo od Trumpove tvrdnje da očekuje dogovor o razmjeni teritorija do njegove suzdržanije izjave da nije na njemu da posreduje u takvom dogovoru“, rekao je Blevins.
Dodao je kako Trump sada sugerira da sutra ne očekuje dogovor, a da promjena njegovog stava odražava „fluidnost pregovora koji se odvijaju iza kulisa te izazove koje nosi summit zakazan u tako kratkom roku“.
