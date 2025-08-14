Oglas

fluidnost pregovora

Trump: 25% šanse da sastanak s Putinom propadne. Pojasnio detalje "drugog sastanka"

N1 Info
14. kol. 2025. 19:44
trump i putin
Alexander NEMENOV / AFP

Donald Trump procjenjuje da postoji „25 posto šanse“ da sutrašnji sastanak s Vladimirom Putinom ne uspije. Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da je predsjednikov glavni cilj postići prekid borbi u Ukrajini, dok analitičari upozoravaju da promjena Trumpova tona otkriva izazove summita zakazanog u kratkom roku, prenosi Sky News.

Trump: Postoji 25% šanse da sastanak s Putinom propadne

Donald Trump izjavio je kako postoji „25 posto šanse“ da njegov sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom neće uspjeti, prenosi Sky News.

„Ovaj sastanak postavlja temelje za drugi sastanak“, rekao je za Fox News Radio.

„Drugi sastanak će biti jako, jako važan, jer će to biti sastanak na kojem će se postići dogovor.“

Trump je pojasnio da bi taj drugi sastanak, na kojem bi sudjelovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, uključivao „davanje i uzimanje“ oko granica i teritorija, iako nije otkrio detalje. Sutrašnje razgovore s Putinom opisao je kao „partiju šaha“.

„Postoji 25 posto šanse da ovaj sastanak ne bude uspješan“, rekao je.

Ako ishod bude loš, dodao je da je spreman uvesti Rusiji dodatne sankcije. „Da, uveo bih… ako problem ne bude riješen“, kazao je.

Rubio: Trump želi postići prekid borbi na summitu

Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da će sveobuhvatno rješenje za okončanje rata u Ukrajini zahtijevati više od sutrašnjeg sastanka Trumpa i Putina.

Rubio je rekao kako će „morati postojati razgovori o sigurnosnim jamstvima“ kako bi se postigao mir, ali i rasprave o „teritorijalnim sporovima i zahtjevima te onome zbog čega se bore“.

„Sve te stvari bit će dio šireg dogovora“, dodao je. „Mislim da je predsjednikova nada da se postigne zaustavljanje borbi kako bi ti razgovori mogli početi.“

Analiza: Promjena Trumpova tona odražava izazove summita

Prema izvješću američkog dopisnika Sky Newsa Davida Blevinsa, informacije iz Washingtona o sutrašnjem summitu razlikuju se od onoga što poručuje Kremlj.

Trump vjeruje da će Putin pristati na dogovor, dok iz Moskve poručuju da bi bilo „pogrešno“ predviđati ishod razgovora. Trump također nije siguran hoće li biti zajedničke konferencije za medije, dok Kremlj očekuje da će obojica stati pred novinare.

„U samo tjedan dana prešli smo od Trumpove tvrdnje da očekuje dogovor o razmjeni teritorija do njegove suzdržanije izjave da nije na njemu da posreduje u takvom dogovoru“, rekao je Blevins.

Dodao je kako Trump sada sugerira da sutra ne očekuje dogovor, a da promjena njegovog stava odražava „fluidnost pregovora koji se odvijaju iza kulisa te izazove koje nosi summit zakazan u tako kratkom roku“.

donald trump pregovori summit na aljasci ukrajina vladimir putin volodimir zelenski

