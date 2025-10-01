NOVA IDEJA
Trump generalima: Opasni američki gradovi trebali bi biti poligoni za vojne vježbe
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi koristiti američke gradove kao poligone za vojnu obuku.
U neobičnom obraćanju stotinama vojnih čelnika okupljenih iz cijelog svijeta, Trump je građanske nemire opisao kao neprijatelja iznutra. Dodao je kako se situacija neće oteti kontroli kada se vi uključite.
To dolazi nakon što je Trump rasporedio pripadnike Nacionalne garde u Washington DC, Los Angeles i Portland, Oregon, u sklopu suzbijanja kriminala i podrške provedbi imigracijskih mjera.
Ministar obrane Pete Hegseth također se obratio, proglasivši kraj woke kulture u Pentagonu i najavivši nove, "muške razine" fizičkih standarda spremnosti za vojne dužnosnike.
Predsjednik je ponovio svoju kritiku gradova pod vodstvom demokrata, uključujući San Francisco, Chicago, New York i Los Angeles, te naglasio da će nastaviti svoju politiku korištenja vojske za provođenje zakona.
"Vrlo su nesigurna mjesta i mi ćemo ih srediti jedno po jedno", rekao je, prenosi BBC, dodavši da će to biti velik dio zadatka za neke ljude u ovoj prostoriji.
"Radi se o ratu iznutra. Kontrola teritorija naših granica ključna je za nacionalnu sigurnost. Ne možemo dopustiti da ti ljudi uđu", dodao je.
"Naše trupe i naša nacija zaslužuju bolje"
Guverner Illinoisa JB Pritzker optužio je Trumpa da koristi vojsku i službu ICE za invaziju i remetilačko djelovanje u američkim gradovima.
"Naše trupe i naša nacija zaslužuju bolje nego da se ti ponašaš kao sitni tiranin", rekao je u objavi na X-u.
Sigurnosne mjere bile su iznimno stroge za govor održan u bazi marinaca Quantico u Virginiji, golemoj vojnoj lokaciji od 55.000 hektara. Samit je predstavljao rijetko okupljanje toliko visokih dužnosnika na jednom mjestu.
Generali i admirali stacionirani diljem svijeta tiho su slušali dvojicu govornika.
Događaj je započeo Hegsethovim govorom, u kojem je najavio da će američka vojska zahtijevati da borci ispune najviše muške standarde na testovima fizičke spremnosti. Priznao je da bi taj potez mogao isključiti neke žene iz službe.
"Standardi moraju biti jedinstveni, rodno neutralni i visoki", rekao je Hegseth okupljenima.
Predstavio je i svoju viziju kulturnog zaokreta u Pentagonu te jačanja “ratničkog etosa”. U tome ga je podržao Trump, koji se obratio nakon njega.
Njegov govor bio je usmjeren na kulturu američke vojske, obuku, vodstvo i ispravljanje desetljeća propadanja, uključujući ukidanje DEI (diversity, equity, inclusion) programa i promicanje rizika nesklonog časničkog kadra.
Dodao je da su ti časnici bili obeshrabreni distrakcijama poput klimatskih promjena, woke smećem i strahom od etikete toksičnih vođa.
Osim najave promjena u standardima fizičke spremnosti, Hegseth je obećao kraj ere neprofesionalnog izgleda - uključujući dopuštene brade - te ukidanje anonimnih pritužbi, u sklopu šire reforme odjela.
Senatorica Illinoisa Tammy Duckworth, ratna veteranka, izjavila je za BBC da je zabrinuta kakve će posljedice Hegsethove izjave imati na budućnost američke vojske.
"Njezini će komentari utjecati na sve vrste novačenja, ne samo na žene. Ne znam tko bi htio služiti u vojsci koja se koristi za politički teatar", rekla je.
"Bit će promjena"
Duckworth je rekla da Hegseth pokušava izgurati žene i ljude druge boje kože iz vojske.
"Za nekoga tko nije kvalificiran za vlastiti posao, prilično je diskriminatorno govoriti o ženama koje jesu kvalificirane da rade svoj posao", dodala je.
Hegseth se osvrnuo i na svoje ranije smjene viših zapovjednika, rekavši da je slušao instinkt i izbacio iz vojske one za koje je vjerovao da neće odustati od politika prethodnih administracija.
"Siguran sam da će biti još promjena u vodstvu", rekao je.
Službeni razlog zašto su generali prošlog tjedna hitno pozvani nije objavljen, što je potaknulo špekulacije o tome što će Trump i Hegseth reći.
Govoreći o Hegsethovim reformama, Trump je rekao da je fokus na spremnosti, sposobnosti i karakteru tu ne da bi štitio osjećaje bilo koga, već da bi štitio državu.
"Nećemo biti politički korektni kada je riječ o obrani američke slobode", rekao je.
"Povijesna reafirmacija"
Predsjednik je također pohvalio potez da se Ministarstvo obrane preimenuje u Ministarstvo rata.
Rekao je da je taj sekundarni naziv za Pentagon vrlo popularan, čak i među njegovim protivnicima, te da je doprinio onome što on uporno tvrdi - rekordnom rastu novačenja.
"To je povijesna reafirmacija naše svrhe, našeg identiteta i našeg ponosa", rekao je.
Reakcije okupljenih generala i viših časnika bile su minimalne; dvorana je ostala uglavnom tiha, osim zvuka stotina čizama u stavu mirno dok je Trump izlazio na pozornicu i silazio s nje. Mnogi su zapisivali bilješke u vojne terenske bilježnice dok je govorio Hegseth.
Trump se zatim pojavio na pozornici i našalio: “Nikada nisam ušao u prostoriju koja je bila ovoliko tiha.”
"Zajedno ponovno budimo ratnički duh. To je duh koji je pobijedio i izgradio ovu naciju", nastavio je.
U svom opsežnom govoru, američki predsjednik pohvalio je postignuća američke vojske - i vlastitog drugog predsjedničkog mandata.
Istaknuo je da je riješio sedam ratova, te se nadao osmome - ako Hamas prihvati prijedlog za Gazu koji je iznio zajedno s Izraelom.
Uoči događaja, američki potpredsjednik JD Vance optužio je medije da su od sastanka napravili veliku priču, naglasivši da nije osobito neuobičajeno da Hegsethovi generali osobno razgovaraju s njim.
Neki su se promatrači usprotivili. Giuseppe Cavo Dragone, talijanski admiral i predsjedatelj Vojnog odbora NATO-a, rekao je za AP da u svojih 49 godina službe nikada nije vidio nešto slično.
Objašnjavajući svrhu sastanka unaprijed, Trump je za NBC News rekao da će to biti vježba u stvaranju "esprit de corps" - sugerirajući da vidi priliku za motiviranje svojih trupa.
Sudionici su navodno uključivali časnike iz vojnih baza čak iz Europe, Južne Koreje i Bliskog istoka.
Mnogi su stigli satima ranije i bili raspoređeni u auditoriju prema granama službe - vojska, marinci, mornarica, zrakoplovstvo i svemirske snage - lako prepoznatljivi po uniformama.
Neki su nosili medalje s kampanja koje pokazuju da su služili u Afganistanu, Iraku ili u širem američkom ratu protiv terorizma pokrenutom nakon napada 11. rujna 2001. godine.
