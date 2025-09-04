Rusija gomila 100.000 vojnika za novu ofenzivu

Dok mirovni pregovori stoje, ruski predsjednik Vladimir Putin priprema novu veliku ofenzivu u istočnoj Ukrajini.
Europski i ukrajinski dužnosnici upozoravaju da bi do proboja moglo doći u blizini Pokrovska, grada koji Moskva neuspješno pokušava zauzeti više od godinu dana, piše Kyiv Post.
Pokrovsk predstavlja ključno prometno čvorište za ukrajinske snage u Donbasu. Njegov pad otvorio bi ruskim trupama put za napad na preostale veće gradove pod kontrolom Ukrajine u Donjeckoj regiji, kao što su Slavjansk i Kramatorsk.
Gomilanje snaga i prijašnji pokušaji
Prošlog tjedna, njemački i francuski dužnosnici raspravljali su o gomilanju ruskih snaga u blizini grada, potvrdili su za Bloomberg izvori upoznati s razgovorima. U petak je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Rusija na to područje rasporedila čak 100.000 vojnika, prenosi Index.
Ruske snage su još u kolovozu i rujnu 2024. godine stigle na svega 8 do 10 kilometara od Pokrovska, ali ga nisu uspjele zauzeti. Sredinom kolovoza ove godine, ruske trupe nakratko su probile liniju sjeverno od grada, napredujući desetak kilometara u smjeru Dobropilje, prije nego što su ih ukrajinske jedinice uspjele potisnuti. Unatoč velikim naporima, ljetna ofenziva Moskve rezultirala je minimalnim dobicima, zauzevši tek oko 2.033 četvorna kilometra, što je svega 0,3% ukrajinskog teritorija.
Putinova poruka iz Pekinga
Govoreći u srijedu u Pekingu, nakon vojne parade kojoj je nazočio s kineskim i sjevernokorejskim čelnicima, Xi Jinpingom i Kim Jong Unom, Putin je poručio da će nastaviti borbu ako se ne postigne mirovni sporazum. Pohvalio je napredovanje svojih snaga, tvrdeći da ostvaruju napredak "na svim frontovima" i da su oslabile ukrajinsku vojsku.
Ako ne bude mirovnog sporazuma, rekao je, "onda ćemo sve naše zadatke morati riješiti vojno." Istog dana, Zelenski je stigao u Pariz na razgovore s europskim saveznicima te izjavio kako ne vidi znakove da je Moskva ozbiljna u namjeri da okonča rat.
