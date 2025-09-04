Rusija gomila 100.000 vojnika za novu ofenzivu

Ruske snage su još u kolovozu i rujnu 2024. godine stigle na svega 8 do 10 kilometara od Pokrovska, ali ga nisu uspjele zauzeti. Sredinom kolovoza ove godine, ruske trupe nakratko su probile liniju sjeverno od grada, napredujući desetak kilometara u smjeru Dobropilje, prije nego što su ih ukrajinske jedinice uspjele potisnuti. Unatoč velikim naporima, ljetna ofenziva Moskve rezultirala je minimalnim dobicima, zauzevši tek oko 2.033 četvorna kilometra, što je svega 0,3% ukrajinskog teritorija.