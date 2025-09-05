Kremlj: Strana vojska ne može pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu

"Mogu li se sigurnosna jamstva Ukrajine osigurati i pružiti stranim, posebno europskim i američkim vojnim kontingentima? Definitivno ne, ne mogu", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. "Ovo ne može poslužiti kao sigurnosno jamstvo za Ukrajinu koje bi bilo prihvatljivo našoj zemlji", poručio je.