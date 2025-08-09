Trump i Putin se sastaju na Aljasci! Poznato i kada

Kremlj je u subotu potvrdio da će se ruski predsjednik Vladimir Putin sastati sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom na Aljasci u petak, 15. kolovoza, opisujući izbor mjesta održavanja kao posve logičan.
"Američka strana upravo je objavila dogovor o organizaciji sastanka ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa u petak, 15. kolovoza, na Aljasci. Rusija i SAD su bliski susjedi, zemlje koje graniče jedna s drugom, pa se čini sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov tjesnac i da se tako važan i očekivani summit čelnika dviju zemalja održi na Aljasci", rekao je diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov, a prenosi agencija RIA.
Putin has once again proven that Trump is his b*tch and will do anything to serve him. Why Alaska?— Jake Broe (@RealJakeBroe) August 8, 2025
- First, Putin is terrified of his plane being shot down. If Putin flew to the Middle East then Ukrainian intelligence would get potentially two shots at him flying over other… pic.twitter.com/GYHbgNQGiI
Američki predsjednik Donald Trump u petak je na svojoj društvenoj mreži Truth objavio da će se njegov "dugoočekivani sastanak" s ruskim kolegom Vladimirom Putinom održati 15. kolovoza u sjeverozapadnoj američkoj saveznoj državi Aljasci.
Očekuje se da će glavna tema sastanka biti okončanje rata u Ukrajini.
Sastanak će se održati u ozračju Trumpove najave da će uvesti nove sankcije protiv Moskve, kao i protiv zemalja koje kupuju robu iz njezina izvoza, osim ako ruski čelnik ne pristane prekinuti tri i pol godine dug sukob s Ukrajinom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
