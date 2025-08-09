Oglas

presudni

Trump i Putin se sastaju na Aljasci! Poznato i kada

author
Hina
|
09. kol. 2025. 07:08
Trump i Putin
BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Kremlj je u subotu potvrdio da će se ruski predsjednik Vladimir Putin sastati sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom na Aljasci u petak, 15. kolovoza, opisujući izbor mjesta održavanja kao posve logičan.

Oglas

"Američka strana upravo je objavila dogovor o organizaciji sastanka ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa u petak, 15. kolovoza, na Aljasci. Rusija i SAD su bliski susjedi, zemlje koje graniče jedna s drugom, pa se čini sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov tjesnac i da se tako važan i očekivani summit čelnika dviju zemalja održi na Aljasci", rekao je diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov, a prenosi agencija RIA.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je na svojoj društvenoj mreži Truth objavio da će se njegov "dugoočekivani sastanak" s ruskim kolegom Vladimirom Putinom održati 15. kolovoza u sjeverozapadnoj američkoj saveznoj državi Aljasci.

Očekuje se da će glavna tema sastanka biti okončanje rata u Ukrajini.

Sastanak će se održati u ozračju Trumpove najave da će uvesti nove sankcije protiv Moskve, kao i protiv zemalja koje kupuju robu iz njezina izvoza, osim ako ruski čelnik ne pristane prekinuti tri i pol godine dug sukob s Ukrajinom.

Teme
donald trump sastanak putina i trumpa ukrajina vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (5)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (5)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ