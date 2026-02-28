"Trump je gurnuo Bliski istok u ogromni rat koji bi mogao trajati tjednima"

Donald Trump ponovno je bacio kocku, šokiravši svijet odabirom najekstremnije opcije u odnosu na Iran, piše Dominic Waghorn u analizi Sky Newsa.
Njegova odluka da napadne i pokuša srušiti iranski režim uz potporu Izraela gura Bliski istok u veliki rat koji bi mogao trajati tjednima, piše Sky.
Do kraja prošlog tjedna činilo se da je otvoren prostor za daljnju diplomaciju. Pregovori u Ženevi pokazivali su određeni napredak, a novi su bili planirani za ponedjeljak. Sada se čini da je to bila varka, kako bi se neprijatelja uljuljkalo u uvjerenje da napad nije neizbježan.
Donald Trump pokrenuo je američku vojnu silu bez odobrenja UN-a ili američkog Kongresa. Nije bilo ni pokušaja da se osigura makar prividno opravdanje prema međunarodnom pravu. Saveznici u regiji, osim Izraela, pozivali su ga da izbjegne rat.
Ako to dovede do kraja režima ajatolaha, među njima će zavladati oduševljenje – ali to je vrlo velika neizvjesnost. Iran je upozorio da će „skinuti rukavice“ ako bude napadnut i najvjerojatnije će upravo to i učiniti, jer njegovo vodstvo ovo doživljava kao borbu za opstanak. Već postoje izvješća o napadima na zemlje i postrojenja diljem Perzijskog zaljeva.
Riječ je o pomorskom putu kojim prolazi petina svjetske nafte, pa bi dugotrajan sukob vjerojatno imao velike posljedice za globalno gospodarstvo. Američko-izraelska ofenziva predstavlja dilemu za Ujedinjeno Kraljevstvo. Britanski premijer Keir Starmer, zabrinut zbog implikacija prema međunarodnom pravu, isključio je mogućnost da se britanske baze koriste za potporu napadu na Iran.
Na najvišim razinama vlasti u Londonu vjerojatno postoje ozbiljne dvojbe o mudrosti i zakonitosti ovog presedanskog poteza najbližeg britanskog saveznika, ali i odlučnost da se ne naruše transatlantski odnosi. Postoji i sumnja da je odluka više motivirana produbljivanjem Trumpovih domaćih problema nego promišljenom vojnom strategijom. Suočen je s krizom životnih troškova u zemlji i stalnim pritiskom zbog afere Epstein. Ovo je golema kocka američkog predsjednika čija popularnost naglo pada.
Postavio je visoki cilj, nadajući se da će dovoljno oslabiti iranski režim kako bi se narod mogao pobuniti i preuzeti vlast. Sve manje od toga moglo bi se smatrati skupim neuspjehom, što bi se moglo pokazati vrlo štetnim za Trumpa uoči ključnih američkih izbora za Kongres ove godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
