Trump: Sumnjam da bi članice NATO-a stale uz SAD ako bismo ih zaista trebali

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je nove kontroverze porukom o NATO savezu, objavljenom na svojoj društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je otvoreno doveo u pitanje spremnost saveznika da stanu uz Sjedinjene Države u trenutku potrebe.
Američki predsjednik Donald Trump u podužoj objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social iznio je svoje viđenje NATO saveza, dovodeći u pitanje pouzdanost saveznika, ali istodobno poručujući da će Sjedinjene Američke Države ostati privržene Savezu.
Trump je naveo kako sumnja da bi članice NATO-a stale uz SAD "ako bismo ih zaista trebali", no dodao je da će Amerika, bez obzira na to, uvijek biti tu za NATO, "čak i ako oni neće biti tu za nas".
U objavi nije pojasnio kako se takav stav uklapa u njegove ranije izjave i prijetnje vezane uz Grenland, koji je dio Danske, jedne od članica Saveza.
Američki predsjednik ponovno je preuzeo zasluge za jačanje NATO-a, tvrdeći da su upravo pod njegovim vodstvom članice bile prisiljene povećati izdvajanja za obranu. Prema njegovim riječima, savez je prije njegovog dolaska na vlast bio slab i financijski zapostavljen, dok su Sjedinjene Države snosile nerazmjeran teret troškova. Ustvrdio je i da bi, da nije bilo njegovog angažmana, Rusija danas imala “cijelu Ukrajinu”.
U objavi se osvrnuo i na Nobelov odbor, prenosi Dnevnik.hr, oštro kritizirajući činjenicu da mu nije dodijeljena Nobelova nagrada za mir, unatoč, kako tvrdi, njegovoj ulozi u okončanju više ratova i spašavanju milijuna života. Dodao je i da su Kina i Rusija, prema njegovu mišljenju, svjesne snage Sjedinjenih Država samo kada ih on vodi.
U cjelovitoj objavi Trump je poručio kako su članice NATO-a povećale obrambenu potrošnju tek nakon njegova dolaska na vlast, tvrdeći da ih je “s poštovanjem” doveo do izdvajanja od pet posto BDP-a te da sada svoje obveze plaćaju odmah.
Naglasio je da bez sudjelovanja Sjedinjenih Država NATO ne bi izazivao strah ni u Rusiji ni u Kini te da sumnja u spremnost Saveza da uzvrati istom mjerom ako bi SAD-u bila potrebna pomoć.
Zaključno je poručio da će Amerika uvijek ostati uz NATO, ali je ponovno istaknuo da su Sjedinjene Države, obnovljene pod njegovim vodstvom, jedina nacija koju Kina i Rusija istinski poštuju i koje se boje, završivši porukom svojim prepoznatljivim sloganom o ponovnom učinjenju Amerike velikom.
