Trump: Mislim da imamo, možda, dogovor o Gazi

Na samom početku Netanyahu je rekao da Izrael 'mora dovršiti posao protiv Hamasa u Gazi'. Nakon toga se izravno obratio Hamasu. Spustite oružje. Pustite moje ljude. Oslobodite taoce. Sve njih, svih 48. Ako to učinite, živjet ćete. Ako ne, Izrael će vas loviti", poručio je.