Trump: Mislim da imamo, možda, dogovor o Gazi

Donald Trump izjavio je novinarima u Bijeloj kući kako vjeruje da je dogovor o Gazi vrlo blizu, i to neposredno prije ulaska u helikopter Marine One, izvještava Sky News.
"Mislim da imamo, možda, dogovor o Gazi", rekao je Donald Trump, dodavš. "Vrlo smo blizu dogovora o Gazi i čini se da imamo dogovor", dodao je.
Naglasio je kako vjeruje da će sporazum osigurati povratak talaca te da će "to biti dogovor koji će okončati rat". Trump zasad nije iznio više detalja o svojoj tvrdnji, prenosi Index.
Netanyahu odbacuje optužbe za genocid
Ranije danas izraelski premijer Benjamin Netanyahu bio je prvi govornik dana na 80. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, a njegov je govor protekao u atmosferi kakva se rijetko viđa. Čim je zakoračio prema govornici, oko stotinu delegata iz različitih zemalja ustalo je i napustilo dvoranu u znak prosvjeda protiv izraelske politike u Gazi.
Na samom početku Netanyahu je rekao da Izrael 'mora dovršiti posao protiv Hamasa u Gazi'. Nakon toga se izravno obratio Hamasu. Spustite oružje. Pustite moje ljude. Oslobodite taoce. Sve njih, svih 48. Ako to učinite, živjet ćete. Ako ne, Izrael će vas loviti", poručio je.
Velik dio obraćanja Netanyahu je posvetio obrani izraelske vojne kampanje i odbacivanju optužbi za genocid. "Optužba za genocid je lažna. Govori se da Izrael namjerno gađa civile. Dame i gospodo, istina je suprotna", rekao je.
