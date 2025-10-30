Trump nakon žestokog trgovinskog spora s Kanadom: Imao sam "vrlo lijep" razgovor s premijerom

Prošli tjedan Trump je objavio da prekida trgovinske pregovore s Ottawom i najavio dodatnih 10% carina na robu iz Kanade nakon što je u političkom oglasu Ontarija korišten isječak republikanske ikone i bivšeg predsjednika Ronalda Reagana u kojem se kaže da carine uzrokuju trgovinske ratove i ekonomsku katastrofu.