"nečuveno ponašanje"

Trump: Zbog lažnog oglasa prekidamo sve trgovinske pregovore s Kanadom!

author
Hina
|
24. lis. 2025. 06:32
AFP
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Dave Chan / AFP

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da su svi trgovinski pregovori s Kanadom prekinuti nakon, kako je rekao, lažnog oglasa u kojem bivši predsjednik Ronald Reagan negativno govori o carinama.

"Na temelju njihovog nečuvenog ponašanja, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI S KANADOM OVIM SE PREKIDAJU“, napisao je Trump na mreži Truth Social.

Naime, kanadska pokrajina Ontario uložila je 75 milijuna dolara u emitiranje nove reklame protiv carina u Sjedinjenim Državama, namijenjene prvenstveno republikanskim biračima.

Reklama koristi audiozapis obraćanja bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana koji je 1987. govorio da carine dugoročno ne funkcioniraju te uzrokuju gubitak radnih mjesta i trgovinske ratove.

Emitiranje uključuje televizijske postaje kao što su Fox News, Fox Sports, NBC, CBS, CNBC, ESPN i ABC, pri čemu nije riječ o prvoj anticarinskoj reklamnoj kampanji vlade Ontarija u SAD-u.

Premijer Ontarija Doug Ford ranije je ovog tjedna izjavio da je reklamni oglas s porukama protiv carina privukao Trumpovu pozornost. "Čuo sam da je predsjednik vidio naš oglas. Siguran sam da nije bio previše sretan", rekao je Ford u utorak.

Oko slučaja se oglasila i predsjednička zaklada Ronalda Reagana, poručivši da oglas vlade Ontarija "selektivno koristi audio i video" Reagana te da zaklada preispituje svoje pravne mogućnosti.

"Oglas pogrešno predstavlja predsjednički radio govor, a vlada Ontarija nije tražila niti dobila dopuštenje za njegovo korištenje i uređivanje", navodi se u izjavi zaklade objavljenoj kasno u četvrtak.

Kako navodi Reuters, Trump je koristio carine kao polugu pritiska na mnoge zemlje diljem svijeta. Njegov "trgovinski rat" povećao je američke carine na najviše razine od 1930-ih, a redovito je prijetio dodatnim carinama, izazivajući zabrinutost među poduzećima i ekonomistima.

Kanadski premijer Mark Carney rekao je novinarima u četvrtak da Kanada neće dopustiti nepravedan pristup SAD-u svojim tržištima ako pregovori o raznim trgovinskim sporazumima s Washingtonom propadnu.

Trump je ranije ove godine uveo carine na kanadski čelik, aluminij i automobile, što je potaknulo Ottawu da odgovori istom mjerom. Dvije strane već tjednima pregovaraju o potencijalnom sporazumu za sektore čelika i aluminija.

Sljedeće godine SAD, Kanada i Meksiko trebali bi revidirati svoj kontinentalni sporazum o slobodnoj trgovini iz 2020., podsjeća Reuters.

Teme
donald trump kanada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
