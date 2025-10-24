Trump: Zbog lažnog oglasa prekidamo sve trgovinske pregovore s Kanadom!

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da su svi trgovinski pregovori s Kanadom prekinuti nakon, kako je rekao, lažnog oglasa u kojem bivši predsjednik Ronald Reagan negativno govori o carinama.
"Na temelju njihovog nečuvenog ponašanja, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI S KANADOM OVIM SE PREKIDAJU“, napisao je Trump na mreži Truth Social.
Naime, kanadska pokrajina Ontario uložila je 75 milijuna dolara u emitiranje nove reklame protiv carina u Sjedinjenim Državama, namijenjene prvenstveno republikanskim biračima.
Reklama koristi audiozapis obraćanja bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana koji je 1987. govorio da carine dugoročno ne funkcioniraju te uzrokuju gubitak radnih mjesta i trgovinske ratove.
Emitiranje uključuje televizijske postaje kao što su Fox News, Fox Sports, NBC, CBS, CNBC, ESPN i ABC, pri čemu nije riječ o prvoj anticarinskoj reklamnoj kampanji vlade Ontarija u SAD-u.
Premijer Ontarija Doug Ford ranije je ovog tjedna izjavio da je reklamni oglas s porukama protiv carina privukao Trumpovu pozornost. "Čuo sam da je predsjednik vidio naš oglas. Siguran sam da nije bio previše sretan", rekao je Ford u utorak.
Oko slučaja se oglasila i predsjednička zaklada Ronalda Reagana, poručivši da oglas vlade Ontarija "selektivno koristi audio i video" Reagana te da zaklada preispituje svoje pravne mogućnosti.
"Oglas pogrešno predstavlja predsjednički radio govor, a vlada Ontarija nije tražila niti dobila dopuštenje za njegovo korištenje i uređivanje", navodi se u izjavi zaklade objavljenoj kasno u četvrtak.
Kako navodi Reuters, Trump je koristio carine kao polugu pritiska na mnoge zemlje diljem svijeta. Njegov "trgovinski rat" povećao je američke carine na najviše razine od 1930-ih, a redovito je prijetio dodatnim carinama, izazivajući zabrinutost među poduzećima i ekonomistima.
Kanadski premijer Mark Carney rekao je novinarima u četvrtak da Kanada neće dopustiti nepravedan pristup SAD-u svojim tržištima ako pregovori o raznim trgovinskim sporazumima s Washingtonom propadnu.
Trump je ranije ove godine uveo carine na kanadski čelik, aluminij i automobile, što je potaknulo Ottawu da odgovori istom mjerom. Dvije strane već tjednima pregovaraju o potencijalnom sporazumu za sektore čelika i aluminija.
Sljedeće godine SAD, Kanada i Meksiko trebali bi revidirati svoj kontinentalni sporazum o slobodnoj trgovini iz 2020., podsjeća Reuters.
