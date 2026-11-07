AMBICIOZNI PLANOVI
Trump najavio veliki svemirski spektakl: Želi nadmašiti ostatak svijeta
Američki predsjednik Donald Trump i NASA u petak su najavili planove za novu konferenciju svemirske i zrakoplovne industrije u Sjedinjenim Državama s namjerom da nadmaši velike zračne showove u drugim zemljama svijeta.
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Događanje naziva CapeWeek trebalo bi se održati u Svemirskom centru Kennedy na Floridi, i početi za dvije godine, rekao je Trump u govoru.
Pokretanje CapeWeeka najavljeno je kao alternativa sličnim okupljanjima u inozemstvu, a dolazi nakon što je Bijela kuća u rujnu pozvala svemirske tvrtke da izbjegnu sudjelovanje na visokoprofiliranom globalnom svemirskom summitu tog mjeseca u Parizu koji je organizirao francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Cilj takvog novog američkog sajma je promicanje američke moći u svemiru i aeronautici te privlačenje globalnog poslovanja.
Time bi se i nadopunio bogati niz globalnih konferencija zrakoplovne industrije koje uključuju i velike sajmove u Parizu, Farnboroughu u Engleskoj i Dubaiju, i koji privlače tisuće rukovoditelja, vladinih dužnosnika i inženjera.
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