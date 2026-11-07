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AMBICIOZNI PLANOVI

Trump najavio veliki svemirski spektakl: Želi nadmašiti ostatak svijeta

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Hina
|
07. stu. 2026. 07:34
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astronauti, svemir
Unsplash/Ilustracija

Američki predsjednik ⁠Donald Trump i NASA ⁠u petak su najavili planove za novu konferenciju svemirske i zrakoplovne industrije u Sjedinjenim Državama s namjerom da nadmaši velike zračne showove u drugim zemljama svijeta.

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Događanje naziva CapeWeek trebalo bi se održati u Svemirskom centru Kennedy na Floridi, i početi za dvije godine, rekao je ⁠Trump u govoru.

Pokretanje CapeWeeka najavljeno je kao alternativa sličnim okupljanjima u inozemstvu, a ‌dolazi nakon što je Bijela kuća u rujnu pozvala svemirske tvrtke da izbjegnu sudjelovanje na visokoprofiliranom globalnom svemirskom summitu tog mjeseca u Parizu koji je organizirao francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Cilj takvog novog američkog sajma je promicanje američke moći u svemiru i aeronautici te privlačenje globalnog poslovanja.

Time bi se i nadopunio bogati niz globalnih konferencija zrakoplovne industrije koje uključuju i velike sajmove u Parizu, Farnboroughu u Engleskoj i Dubaiju, i koji privlače tisuće rukovoditelja, vladinih dužnosnika i inženjera.

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Teme
capeweek donald trump nasa sad florida istraživanje svemira svemirski sajam vijesti iz svijeta

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