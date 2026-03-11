Mate Granić: Trump nema puno vremena, čeka pogodan trenutak da proglasi pobjedu

"Nema promjene nikakve što se tiče ajatolaha i Revolucionarne garde. Ali, nikad ne treba zaboraviti da je ubijeno 30 do 35 tisuća ljudi koji su prosvjedovali protiv tog režima. U ovom trenutku Revolucionarna garda drži Iran pod kontrolom. Tu je i vojska, koja je posebna, koja je naravno pod ajatolahom. Sadašnji režim ima čvrstu kontrolu nad situacijom u Iranu. S druge strane, Trump nema previše vremena što se tiče unutarnje američke situacije, što se tiče izbora na jesen. On nema puno vremena, čeka pogodan trenutak da proglasi pobjedu", rekao je i dodao da Izraelu odgovara dugotrajni rat, ali SAD-u ne.