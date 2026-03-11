Mate Granić: Trump nema puno vremena, čeka pogodan trenutak da proglasi pobjedu

Gost našeg Tihomira Ladišića u "Novom danu" bio je Mate Granić, bivši ministar vanjskih poslova.
O američko-izraelskom napadu na Iran rekao je: "Naravno da postoji razumijevanja za ciljeve. Program Irana je uništenje Izraela, on razvija atomsku bombu i došao je do već obogaćenog uranija, financira i podržava četiri terorističke organizacije. Ciljevi ovog napada imaju itekako logike, ali Hrvatska je primarno, kao i Europska unija, za to da se o tome razgovara, i to sa snažnim pritiskom, da dođe do sporazuma.
U ovom trenutku SAD su ostvarile nekoliko ciljeva. Prvo, uništile su više-manje atomsku infrastrukturu, ali nisu došle do obogaćenog uranija. Pretpostavlja se da bi to mogla biti neka akcija komandosa, ili nešto slično. Uništile su najveći dio avijacije, mornarice. Isto tako, infrastrukture balističkih lansera i raketa. Nemoguće je zbog diverzifikacije uništiti dronove, gdje su Iranci vrlo jaki".
Dodao je da su ovi ciljevi vrlo jasni, a Hrvatska se tu drži strategije većine zemalja Europske unije i Velike Britanije. Naglasio je da je EU u ovom trenutku nije izravno uključena u sukob na Bliskom istoku, ali je podsjetio da je jedna raketa pala na Cipar, koji je dio EU, te da su neke članice Europske unije tamo poslale svoje flote.
"SAD su, naravno, glavni akter tog napada. Reperkusije mogu biti itekako velike. One su, naprimjer, najviše nafta i naftni derivati, cijene već skaču. Hormuški tjesnac je blokiran i to je vjerojatno isto tako jedan od strateških ciljeva SAD-a, da ga oddeblokira. Zatim, opasnost od ilegalnih migracija, terorističkih napada... Jasno je da će u tom području biti nemoguć turizam, mnogo toga se događa", istaknuo je.
Novoizarabrani vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamenei, dodao je, ima potpuno istu politiku kao njegov otac.
"Nema promjene nikakve što se tiče ajatolaha i Revolucionarne garde. Ali, nikad ne treba zaboraviti da je ubijeno 30 do 35 tisuća ljudi koji su prosvjedovali protiv tog režima. U ovom trenutku Revolucionarna garda drži Iran pod kontrolom. Tu je i vojska, koja je posebna, koja je naravno pod ajatolahom. Sadašnji režim ima čvrstu kontrolu nad situacijom u Iranu. S druge strane, Trump nema previše vremena što se tiče unutarnje američke situacije, što se tiče izbora na jesen. On nema puno vremena, čeka pogodan trenutak da proglasi pobjedu", rekao je i dodao da Izraelu odgovara dugotrajni rat, ali SAD-u ne.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
