Trump: Ništa se neće dogoditi dok se Putin i ja ne sastanemo

"Gledajte, ništa se neće dogoditi dok se Putin i ja ne sastanemo, ok?", rekao je Trump. "I očito je da on neće ići. Htio je, ali je mislio da ću i ja doći. Neće ići ako ja nisam tamo i mislim da se ništa neće dogoditi. svidjelo se to nekom ili ne, dok se on i ja ne sastanemo. Ali morat ćemo to riješiti jer previše ljudi umire", dodao je američki predsjednik.