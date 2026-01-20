u bijeloj kući
Koliko je daleko SAD spreman ići za Grenland? Trump: Saznat ćete
Iako je događaj bio najavljen kao prilika za isticanje rezultata prve godine drugog mandata, Trump se iznova vraćao poznatoj poruci – krivnja za brojne probleme, od imigracije do inflacije, leži na Bidenu. Tijekom dugog i neuobličenog govora u prostoriji za brifinge Bijele kuće, Bidenovo je ime spomenuo više puta.
Na konferenciji za novinare održanoj u Bijeloj kući povodom prve godišnjice svoje druge inauguracije, američki predsjednik Donald Trump veći je dio nastupa posvetio kritikama svog prethodnika Joea Bidena.
„Pospani Joe Biden. Pokvareni Joe Biden, kako god hoćete“, rekao je Trump. „Možete ga zvati kako želite – on je i pospan i korumpiran. Bio je to najgori predsjednik kojeg smo ikad imali.“
Fokus na imigraciju i „najgore od najgorih“
Trump je velik dio nastupa posvetio imigracijskoj politici, braneći poteze svoje administracije u Minnesoti. Pred novinarima je pokazivao plakate s fotografijama uhićenih osoba, označene sloganom „Worst of the Worst“ („Najgori od najgorih“), za koje tvrdi da su nedokumentirani migranti privedeni u sklopu pojačanih mjera provedbe zakona, javlja CNN.
Trump je djelovao neuobičajeno suzdržano i niskog intenziteta, često zastajući dok je listao dokumente i fotografije na govornici.
U jednom trenutku, govoreći o radu Imigracijske i carinske službe (ICE) i Granične policije, dotaknuo se i svoje potpore među Hispanoamerikancima.
„Volim Hispanoamerikance. Oni su nevjerojatni poduzetnici“, rekao je.
Koliko je daleko spreman ići sad da bi preuzeo Grenland?
Upitan koliko je daleko spreman ići kako bi SAD preuzeo Grenland, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je kratko: „Saznat ćete.“
Trump je pritom ponovno ustvrdio da je učinio više za NATO nego bilo tko drugi, navodeći kao ključni uspjeh dogovor članica o povećanju izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a. Istodobno je izrazio sumnju bi li Savez pritekao u pomoć Sjedinjenim Državama. Fact check: NATO je već jednom aktivirao članak 5. i pružio potporu SAD-u nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine.
Prigovori na „loš PR“
Trump se naknadno osvrnuo i na stanje gospodarstva, tvrdeći da je njegova administracija naslijedila loše ekonomske pokazatelje koje je uspjela značajno poboljšati, ali da se to ne prenosi dovoljno jasno javnosti.
„Možda imam loše ljude za odnose s javnošću, ali mi to ne uspijevamo prenijeti. Naslijedili smo visoke brojke i drastično ih smanjili“, rekao je.
U jednom trenutku obratio se i novinarima pitanjem: „Ne dosađuje vam ovo, zar ne?“
Venezuela i María Corina Machado
Na konferenciji se dotaknuo i vanjske politike. Trump je izjavio da bi volio vidjeti venezuelansku oporbenu čelnicu Maríu Corinu Machado „uključenu“ u buduće vodstvo Venezuele.
„Nevjerojatno draga žena koja je učinila nešto izuzetno“, rekao je Trump, dodavši da bi se mogla uključiti „u nekom svojstvu“.
Machado je prošlog tjedna ručala s Trumpom u Bijeloj kući, gdje mu je, prema njegovim riječima, uručila svoju Nobelovu nagradu za mir. Njegove izjave signaliziraju nijansiraniji pristup Venezueli, nakon ranije iskazane potpore Delcy Rodríguez, dugogodišnjoj figuri režima.
Rijetko pojavljivanje u brifing-sali
Trumpovo pojavljivanje na dnevnom brifingu Bijele kuće bilo je rijetko i dolazi u trenutku kada se suočava s kritikama europskih čelnika zbog svojih ambicija vezanih uz Grenland.
Predsjednik bi kasnije ovog tjedna trebao otputovati u Davos, gdje će sudjelovati na Svjetskom gospodarskom forumu, a najavio je i sastanke s „raznim stranama“ vezano uz pitanje Arktika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare