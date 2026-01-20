Koliko je daleko SAD spreman ići za Grenland? Trump: Saznat ćete

Trump je pritom ponovno ustvrdio da je učinio više za NATO nego bilo tko drugi, navodeći kao ključni uspjeh dogovor članica o povećanju izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a. Istodobno je izrazio sumnju bi li Savez pritekao u pomoć Sjedinjenim Državama. Fact check: NATO je već jednom aktivirao članak 5. i pružio potporu SAD-u nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine.