Trump prihvatio medalju Nobelove nagrade od Machado

Bijela kuća u četvrtak je potvrdila da će američki predsjednik Donald Trump zadržati medalju Nobelove nagrade za mir koju mu je ponudila venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado, laureatkinja te nagrade.
Machado je ranije novinarima izjavila da je na privatnom sastanku Trumpu ponudila medalju svoje nagrade, no nije otkrila i je li je on prihvatio.
"Mislim da je danas povijesni dan za nas Venezuelce", rekla je nakon prvog osobnog susreta s republikancem. Nije odgovorila na pitanje je li američki predsjednik zadržao medalju.
Bijela kuća je kasnije potvrdila da je Trump namjerava zadržati. Američki predsjednik u objavi na društvenim mrežama napisao je da mu je Machado uručila svoju nagradu „za njegov rad”.
„Tako divna gesta međusobnog poštovanja. Hvala ti Maria”.
Machado je nedavno rekla da bi ustupanje nagrade Trumpu bio čin zahvalnosti venezuelskog naroda za uklanjanje predsjednika Nicolasa Madura.
Nobelov institut objavio je u subotu da se Nobelova nagrada za mir ne može prenijeti, podijeliti ili opozvati,
Nakon što su američke snage otele venezuelskog predsjednika Madura u Caracasu, Trump je odbio podržati Machado, rekavši da nije kvalificirana za vođenje zemlje.
