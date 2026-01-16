Godine 2023. pobijedila je na predsjedničkim predizborima venezuelanske oporbe, čime se našla u snažnoj poziciji da izazove dugogodišnjeg vođu Madura na predsjedničkim izborima 2024. Međutim, najviši sud u zemlji, Vrhovni sud pravde, potvrdio je zabranu kojom joj je onemogućeno kandidiranje. Sud je podržao tvrdnje vlade da je podržavala američke sankcije, bila povezana s navodnom zavjerom oko oružja preko svoje stranke te da je pomogla prouzročiti gubitke venezuelanske imovine, poput američke rafinerije Citgo i kemijske tvrtke Monomeros koja posluje u Kolumbiji.