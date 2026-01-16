"Hvala ti, Maria!"
FOTO / Machado predala Trumpu Nobela za mir, pripada li sada njemu?
Dva tjedna nakon što su specijalne snage Sjedinjenih Američkih Država otele venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, oporbena čelnica María Corina Machado posjetila je Bijelu kuću na svom prvom susretu uživo s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Dok je budućnost Venezuele neizvjesna, a Donald Trump se čini kao osoba koja ima presudnu riječ o tome tko bi mogao voditi tu južnoameričku zemlju, Maria Corina Machado svoju je nedavno osvojenu Nobelovu nagradu za mir stavila u ruke čovjeka koji za tom nagradom žudi godinama, piše Al Jazeera.
Njih dvoje pozirali su za fotografiju ispred Deklaracije o neovisnosti u Ovalnom uredu, a Trump se široko osmjehivao dok je držao veliki zlatni okvir u kojem se nalazila medalja. No pripada li sada nagrada Trumpu i može li ona promijeniti smjer djelovanja američkog predsjednika kada je riječ o Venezueli?
Je li Trump prihvatio Nobelovu nagradu za mir?
ABC News je kasnije, pozivajući se na neimenovanog dužnosnika Bijele kuće, potvrdio da je Trump pristao zadržati nagradu.
„Bila mi je velika čast danas upoznati Maríu Corinu Machado iz Venezuele. Ona je divna žena koja je prošla kroz toliko toga“, napisao je Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social u četvrtak.
„María mi je uručila svoju Nobelovu nagradu za mir za posao koji sam učinio. Prekrasna gesta međusobnog poštovanja. Hvala ti, María!“
Zašto je Machado osvojila nagradu?
Machado (58) čelnica je venezuelanske oporbene stranke Vente Venezuela i jedna od najljućih kritičarki Nicolása Madura.
Godine 2023. pobijedila je na predsjedničkim predizborima venezuelanske oporbe, čime se našla u snažnoj poziciji da izazove dugogodišnjeg vođu Madura na predsjedničkim izborima 2024. Međutim, najviši sud u zemlji, Vrhovni sud pravde, potvrdio je zabranu kojom joj je onemogućeno kandidiranje. Sud je podržao tvrdnje vlade da je podržavala američke sankcije, bila povezana s navodnom zavjerom oko oružja preko svoje stranke te da je pomogla prouzročiti gubitke venezuelanske imovine, poput američke rafinerije Citgo i kemijske tvrtke Monomeros koja posluje u Kolumbiji.
Diplomat Edmundo González Urrutia zamijenio ju je kao predsjednički kandidat oporbenog bloka, a Machado je vodila kampanju u njegovu korist.
Maduro je ipak pobijedio na izborima i zadržao predsjedničku funkciju koju obnaša od 2013. Nakon više od godinu dana skrivanja i prkosenja desetljetnoj zabrani putovanja koju su joj nametnule venezuelanske vlasti, Machado je u prosincu potajno napustila Venezuelu kako bi otputovala u Oslo i preuzela nagradu.
Objavljujući njezinu pobjedu, Nobelov odbor naveo je da Machado „prima Nobelovu nagradu za mir za neumoran rad na promicanju demokratskih prava naroda Venezuele i za borbu za pravedan i miran prijelaz iz diktature u demokraciju“.
Zašto je Machado predala Nobelovu nagradu Trumpu?
Trumpova dugogodišnja želja da osvoji Nobelovu nagradu za mir dobro je poznata. Prije objave dobitnika nagrade za 2025. godinu, Trump je više puta sugerirao da je zaslužuje i tvrdio da bi bilo „veliko poniženje“ za SAD ako je ne dobije.
Govoreći na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda (UNGA) u New Yorku u rujnu 2025., Trump je rekao: „Svi govore da bih trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir.“
Dodao je: „Završio sam sedam ratova. Nijedan predsjednik ili premijer nikada nije učinio ništa slično.“ Ratovi za koje je tvrdio da ih je okončao uključuju sukobe između Kambodže i Tajlanda, Kosova i Srbije, Demokratske Republike Kongo i Ruande, Pakistana i Indije, Izraela i Irana, Egipta i Etiopije te Armenije i Azerbajdžana. Kasnije je Trump također nadgledao potpisivanje sporazuma o primirju u Gazi.
U stvarnosti, kako ističu analitičari, nekoliko tih sukoba i dalje traje – Tajland i Kambodža pucali su jedni na druge i nakon primirja; Izrael je ubio više od 450 Palestinaca u Gazi otkako je primirje stupilo na snagu 10. listopada; a napetosti između Indije i Pakistana i dalje su visoke.
Trump je otvoreno izražavao frustraciju zbog toga što nije osvojio Nobelovu nagradu. „Ja sam samostalno OKONČAO 8 RATOVA, a Norveška, članica NATO-a, glupo je odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir“, napisao je Trump u objavi na Truth Socialu 7. siječnja. Norveški Nobelov odbor, koji odlučuje o dobitnicima nagrade, neovisan je od vlade Norveške.
Bijela kuća objavila je fotografiju Trumpa i Machado s uokvirenom nagradom. Tekst na okviru glasio je: „Predano kao osobni simbol zahvalnosti u ime venezuelanskog naroda, u znak priznanja principijelnog i odlučnog djelovanja predsjednika Trumpa u nastojanju za slobodnu Venezuelu.“
Nakon sastanka s Trumpom, Machado je novinarima rekla da je susret bio „izvrstan“ te da je medalju uručila Trumpu kao „priznanje za njegovu jedinstvenu predanost našoj slobodi“.
Znači li to da je Nobelova nagrada sada Trumpova?
Prema statutu Nobelove zaklade, Nobelova nagrada ne može se opozvati, preraspodijeliti niti prenijeti na drugu osobu. Nakon što je nagrada dodijeljena, odluka je konačna i trajna. Statut Nobelove zaklade predstavlja formalna pravila koja uređuju funkcioniranje Nobelova sustava u praksi.
Iako Trump može posjedovati fizičku medalju, nagrada je i dalje dodijeljena Machado i ta će odluka ostati na snazi. Službeni račun Nobelova centra za mir na platformi X, muzeja posvećenog Nobelovoj nagradi za mir, to je ponovio u objavi u srijedu.
„Medalja može promijeniti vlasnika, ali titula dobitnika Nobelove nagrade za mir ne može“, stoji u objavi.
Što to znači za Venezuelu?
Dana 3. siječnja Madura (63) su oteli pripadnici američkih specijalnih snaga tijekom operacije u glavnom gradu Venezuele, Caracasu.
Od njegove otmice, Venezuela se suočava s pitanjima tko će je voditi – i koga će Trump podržati za tu ulogu.
Američki predsjednik brzo je isključio mogućnost da podrži Machado kao čelnicu Venezuele. „Ona nema potporu unutar zemlje niti poštovanje. Ona je vrlo draga žena, ali nema poštovanje“, rekao je Trump o Machado tijekom konferencije za novinare 3. siječnja.
Dana 4. siječnja The Washington Post je, pozivajući se na dva anonimna izvora bliska Bijeloj kući, izvijestio da je Trump uskratio potporu Machado jer je bio uzrujan što je prihvatila Nobelovu nagradu – iako ju je posvetila njemu – umjesto da je odbije.
Jedan od tih izvora rekao je da je prihvaćanje nagrade bio „krajnji grijeh“, dok je drugi za Post izjavio: „Da ju je odbila i rekla: ‘Ne mogu je prihvatiti jer pripada Donaldu Trumpu’, danas bi bila predsjednica Venezuele.“
Umjesto toga, Trump je podržao Madurovu zamjenicu, Delcy Rodríguez, koja je prisegnula kao privremena predsjednica Venezuele. Rodríguez je izrazila spremnost na suradnju sa SAD-om.
Tijekom sastanka Machado i Trumpa, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da, iako se Trump veselio susretu s Machado, ostaje pri svom „realističnom“ stajalištu da Machado zasad nema potrebnu potporu za vođenje zemlje.
U međuvremenu, Trump je u srijedu telefonski razgovarao s Rodríguez. U objavi na Truth Socialu toga dana Trump je razgovor opisao kao „vrlo dobar“.
„Razgovarali smo o mnogim temama, uključujući naftu, minerale, trgovinu i, naravno, nacionalnu sigurnost. Ovo partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Venezuele bit će spektakularno ZA SVE. Venezuela će uskoro ponovno biti velika i prosperitetna, možda više nego ikad prije!“
Rodríguez je razgovor opisala kao dug, produktivan i srdačan, navodeći da su raspravljali o bilateralnoj agendi usmjerenoj na korist obje zemlje.
Machado je napustila Bijelu kuću noseći službenu poklon-vrećicu – crvenu papirnatu vrećicu s otisnutim Trumpovim zlatnim faksimilom potpisa. Manje je jasno je li otišla s jasnijom predodžbom o tome kakvo mjesto zauzima u planovima Washingtona za budućnost Venezuele.
