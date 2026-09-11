Dan koji je zauvijek promijenio Ameriku i svijet: Broj naknadno umrlih premašio broj žrtava tog dana

Američka vlada priznala je da je broj ljudi koji su umrli od zdravstvenih problema povezanih s napadima već daleko premašio broj poginulih u samim napadima. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) dosad su zabilježili više od 57.000 slučajeva raka povezanih s napadima. Rušenje tornjeva visokih oko 400 metara i požari koji su uslijedili oslobodili su u zrak izrazito otrovnu mješavinu prašine, staklenih vlakana, azbesta, usitnjenog betona, gipsanih ploča, izgorjele plastike i drugih onečišćujućih tvari, zbog čega je područje još tjednima nakon napada bilo opasno za zdravlje.