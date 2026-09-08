Grad New York prikrivao informacije o kvaliteti zraka nakon 11. rujna

"Svi smo mi znali, svi mi koji smo živjeli u Donjem Manhattanu da su u zraku i tlu, na prozorskim daskama i u klima uređajima postojale otrovne tvari... i da su ondje ostale mjesecima", rekao je komičar Jon Stewart, istaknuti zagovornik žrtava 11. rujna. "Svi su to znali, a sada se čini jasnim da je i grad to znao", kazao je.