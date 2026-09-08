objavio Mamdani
Grad New York prikrivao informacije o kvaliteti zraka nakon 11. rujna
Dvadeset pet godina nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. na SAD četirima otetim zrakoplovima, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani u utorak je najavio da će objaviti više desetaka tisuća dokumenata, koji, kako je kazao, otkrivaju prikrivanje toksičnosti zraka u velegradu nakon napada.
"Ovi dokumenti pokazuju što su gradske vlasti tada znale o prisutnosti toksičnog zraka oko Ground Zeroa, u kojem su trenutku toga postale svjesne i na koji su način reagirale da bi ograničile svoju pravnu odgovornost", rekao je gradonačelnik na konferenciji za novinare.
Online objava dokumenata dogovorena je nakon nagodbe s organizacijom 9/11 Health Watchom, koja zastupa žrtve i poduzela je pravne mjere kako bi prisilila gradske vlasti da objave dokumente.
Osim 2977 ljudi koji su poginuli na dan napada 11. rujna u Sjedinjenim Državama, prvenstveno u New Yorku, više od njih 9400 umrlo je od bolesti povezanih s izloženošću napadima, podaci su saveznog programa uspostavljenog za praćenje njihova zdravlja.
Nakon prvobitnog gustog oblaka prašine koji je uslijedio nakon urušavanja tornjeva Svjetskoga trgovačkog centra uslijedili su mjeseci zagađenja i zaostale prašine, što je rezultiralo razvojem raznih oblika raka među tisućama stanovnika New Yorka.
"Ljudi su se razboljeli jer su im oni koji su vodili grad i kojima su vjerovali zapravo lagali. Kazali su im da mogu sa sigurnošću udisati toksični zrak", istaknuo je Mamdani.
Otprilike 173.000 dokumenata, koji će se postupno objavljivati online tijekom 12 mjeseci, mogli bi aludirati na dvojicu njegovih prethodnika: Rudyja Giulianija, koji je bio na dužnosti u vrijeme napada, a zatim Michaela Bloomberga, počevši od zime 2002.
Neki od njih odnose se na "rasprave koje je Giulianijeva administracija u to vrijeme vodila u vezi sa svojom pravnom odgovornošću i zdravstvenim rizicima", pojasnio je na konferenciji za novinare njujorški odvjetnik Steven Banks.
Drugi dokument ukazuje na "informacije koje je dao kongresmen Jerry Nadler" za vrijeme Bloombergova mandata "u vezi sa zabrinutošću stanovnika Donjeg Manhattana" u pogledu kvalitete zraka koji su udisali.
Na pitanje o imenima političara koji su skrivali informacije od javnosti Zohran Mamdani je izbjegao odgovor, kazavši samo da se "ovo odnosi na velik broj ljudi kojima su Njujorčani vjerovali".
"Svi smo mi znali, svi mi koji smo živjeli u Donjem Manhattanu da su u zraku i tlu, na prozorskim daskama i u klima uređajima postojale otrovne tvari... i da su ondje ostale mjesecima", rekao je komičar Jon Stewart, istaknuti zagovornik žrtava 11. rujna. "Svi su to znali, a sada se čini jasnim da je i grad to znao", kazao je.
Ben Chevat, direktor organizacije 9/11 Health Watch zahvalio je Mamdaniju što je "prvi gradonačelnik u 25 godina koji je konačno počeo odgovarati na pitanje: 'Što je grad znao o opasnostima od otrovnog oblaka na Ground Zerou i kada ih je postao svjestan?'“
Dana 11. rujna 2001. dva oteta zrakoplova zabila su se u dva tornja Svjetskoga trgovačkog centra, treći je udario u Pentagon, a četvrti, koji je čini se ciljao Kapitol ili Bijelu kuću, srušio se u šumovitom području Shanksvillea u Pennsylvaniji nakon protunapada odvažnih putnika u zrakoplovu.
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