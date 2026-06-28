Trump proglasio pobjedu nad algama, najavio novi projekt: Bit će jedan od najvećih na svijetu

Reflektirajući bazen pražnjen je i popravljan nakon što su se alge i ljuštenje boje pojavile samo nekoliko tjedana nakon obnove vrijedne 14,7 milijuna dolara. Ljuštenje boje i rast algi bili su vidljivi u bazenu ubrzo nakon što je Trump 6. lipnja proglasio projekt obnove dovršenim, a Trump je prijetio zatvorskom kaznom svakome tko bude uhvaćen u oštećenju bazena.