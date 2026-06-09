Rusija ponovno prijeti: "Spremni smo na sve!"

"Modeli suradnje između oružanih snaga Rusije i Bjelorusije, kao i sigurnosnih službi dviju zemalja, neprestano se unapređuju. Stalno smo spremni upotrijebiti sva sredstva, uključujući i nuklearna, kako bismo osigurali sigurnost", rekao je Galuzin u intervjuu za ruski list Izvestia.