Oglas

ZVECKANJE ORUŽJEM

Rusija ponovno prijeti: "Spremni smo na sve!"

author
N1 Info
|
09. lip. 2026. 11:24
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Rusija nuklearno oružje
HANDOUT / AFP

Rusija i Bjelorusija spremne su upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje, kako bi osigurale svoju obranu i sigurnost, poručio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Mihail Galuzin.

Oglas

"Modeli suradnje između oružanih snaga Rusije i Bjelorusije, kao i sigurnosnih službi dviju zemalja, neprestano se unapređuju. Stalno smo spremni upotrijebiti sva sredstva, uključujući i nuklearna, kako bismo osigurali sigurnost", rekao je Galuzin u intervjuu za ruski list Izvestia.

Ruski diplomat pritom je optužio NATO za pojačavanje vojnih aktivnosti u blizini granica Rusije i Bjelorusije. Prema njegovim riječima, savez provodi demonstrativno i provokativno gomilanje vojnih snaga uz granicu, a u regiji se održavaju vojne vježbe te bilježi povećan broj incidenata povezanih s dronovima.

Galuzin je istaknuo da se vojna i sigurnosna suradnja Moskve i Minska kontinuirano razvija te da dvije zemlje zajednički odgovaraju na, kako tvrdi, pogoršanje sigurnosne situacije u regiji.

Iz Moskve poručuju da jačanje obrambenih kapaciteta Rusije i Bjelorusije predstavlja odgovor na aktivnosti NATO-a u istočnoj Europi, pri čemu je Galuzin naglasio da zajednička obrambena strategija uključuje i nuklearno odvraćanje.

Izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti između Rusije i Zapada te nastavka rata u Ukrajini, dok NATO posljednjih godina povećava svoju vojnu prisutnost na istočnom krilu saveza.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
mikhail galuzin nuklearno oružje rusija ukrajina vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ