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Trumpova omiljena najava koja se nikad nije ostvarila: Koliko je puta rekao da je dogovor s Iranom blizu?
Prošlo je više od dva mjeseca otkako je predsjednik Donald Trump objavio prekid vatre s Iranom, tvrdeći tada da su dvije strane nadomak postizanja sporazuma.
Trump je 7. travnja na društvenim mrežama napisao da su "vrlo blizu” dogovora, ali da su potrebna još dva tjedna kako bi "sporazum bio dovršen i zaključen”. Zaključio je porukom da mu je "čast što je ovaj dugogodišnji problem blizu rješenja”.
Naravno, nikakvo rješenje nije postignuto. No Trump je tijekom protekla dva mjeseca nastavio sugerirati da je sporazum iza ugla. I to često.
Uključujući razdoblje prije prekida vatre, učinio je to najmanje 37 puta. Toliko je puta u objavama na društvenim mrežama, javnim nastupima i razgovorima s medijima izravno tvrdio da je sporazum na pomolu ili da Iran očajnički želi postići dogovor.
Nema naznaka da je to danas išta istinitije nego što je bilo 7. travnja. Ipak, Trump to i dalje ponavlja. No jasno je da takve tvrdnje više ne treba shvaćati ozbiljno, piše CNN.
Sve je počelo 23. ožujka, manje od mjesec dana nakon početka rata. Trump je novinarima ispred predsjedničkog zrakoplova Air Force One govorio o navodnim mirovnim pregovorima i ustvrdio da postoji „velik broj točaka suglasnosti, rekao bih – gotovo sve točke suglasnosti”. (Iran je, međutim, negirao da se pregovori uopće vode.)
Već sljedećeg dana počeo je ponavljati ono što će postati njegov uobičajeni refren – da Iran očajnički želi postići sporazum.
„Mislim da ćemo to završiti”, dodao je Trump. „Ali ne mogu vam to sa sigurnošću reći.”
Do 25. ožujka tvrdio je da Iran „silno želi postići sporazum”, a 26. ožujka, na sjednici Kabineta, rekao je da Iran „preklinje za sporazum”.
Dana 29. ožujka, tijekom razgovora s novinarima u Air Force Oneu, upitan je očekuje li postizanje sporazuma tijekom idućeg tjedna, na što je odgovorio: „Da, vidim sporazum s Iranom.”
U tom trenutku Trumpova su predviđanja postala još odlučnija. Dana 6. travnja rekao je da su bili „vrlo blizu sporazuma” prije nego što je došlo do zastoja.
Sljedećeg dana objavio je prekid vatre, koji je prvotno trebao trajati dva tjedna dok dvije strane ne usuglase konačni sporazum.
Tjedan dana poslije, 15. travnja, rekao je za Fox Business: „Mislim da je sve gotovo, odnosno vrlo blizu kraja.”
„Vidjet ćemo što će se dogoditi”, dodao je. „Mislim da oni jako žele postići sporazum.”
Sljedećih dana Trump je gotovo jamčio da je stvar riješena.
Iako se to nije ostvarilo, 30. travnja Iran je, prema Trumpu, i dalje „očajnički želio sporazum”.
„Kad rat završi, a to ne bi trebalo dugo trajati...” rekao je novinarima 1. svibnja.
Trump je zatim nakratko ublažio svoja predviđanja, prije nego što je 18. svibnja objavio da na dva ili tri dana odgađa vojne udare na zahtjev zemalja Bliskog istoka, „jer misle da su vrlo blizu postizanja sporazuma”.
U tom je trenutku čak i Trump djelomično priznao koliko su se takve prognoze pokazale pogrešnima.
„Imali smo razdoblja kada smo mislili da smo vrlo blizu sporazuma, ali nije uspjelo”, rekao je, prije nego što je dodao: „Ali ovo je malo drukčije.”
Nije bilo drukčije. No to ga nije obeshrabrilo.
„Vrlo brzo ćemo završiti taj rat”, rekao je 19. svibnja na kongresnom pikniku.
Do 23. svibnja ponovio je gotovo isti obrazac kao i 17. travnja. Tvrdio je da se administracija „znatno približila” sporazumu. Rekao je da je sporazum „uglavnom ispregovaran i čeka završno usuglašavanje”. Također je ustvrdio da će sporazum biti objavljen „uskoro” te da se raspravlja samo o „završnim pojedinostima”.
Dana 28. svibnja, u intervjuu koji je dao svojoj snahi Lari Trump, rekao je da su „blizu vrlo dobrog sporazuma”.
A u nedjelju je ponovno ustvrdio da su „vrlo blizu sporazuma”, ali da ga Iran i Izrael ugrožavaju međusobnim sukobima.
„Vrlo smo blizu konačnog sporazuma s Iranom”, rekao je za Axios. „To će biti dobar sporazum. Ne želim da propadne zbog onoga što se sada događa.”
Bio je to najmanje treći put da je Trump za Axios tvrdio kako je sporazum neizbježan.
Potom je u ponedjeljak, tijekom telefonskog obraćanja na skupu za senatora Lindseyja Grahama iz Južne Karoline, ponovno predvidio „potpunu pobjedu” u sljedeća dva tjedna.
„Trenutačno pregovaramo; oni žele postići vrlo dobar sporazum”, rekao je Trump.
Zatim je dodao:
„Spremni su nam dati sve.”
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