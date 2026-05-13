VIDEO / Svečani doček Trumpa u Kini: Crveni tepih, orkestar i počasna garda za američkog predsjednika

Predsjednik SAD-a Donald Trump stigao je danas u Peking gdje će s predsjednikom Kine Xi Jinpingom prije svega razgovarati o trgovini, ali i o vječnom pitanju Tajvana, dok je sam rekao da rat u Iranu neće biti glavna tema.
Formalni dio summita Donalda Trumpa i Xi Jinpinga zakazan je za sutra, kada će dvojica lidera održati sastanak „u četiri oka“, nakon čega je planiran i veliki svečani banket u Pekingu.
Kineske vlasti danas su Trumpu priredile raskošan doček, uz crveni tepih ispred predsjedničkog aviona „Air Force One“, vojnu počasnu gardu, orkestar i oko 300 mladih sudionika ceremonije. Američkog predsjednika dočekali su potpredsjednik Kine Han Zheng, kineski veleposlanik u SAD-u Xie Feng, zamjenik ministra vanjskih poslova Ma Zhaoxu i američki veleposlanik u Pekingu David Perdue.
„Mi smo dvije supersile. Amerika je vojno najjača država na svijetu, a Kina se smatra drugom“, rekao je Trump uoči puta.
Ipak, posjet dolazi u osjetljivom trenutku za američkog predsjednika, čija je popularnost pod pritiskom zbog rata SAD-a i Izraela s Iranom, rasta cijena energenata i inflacije. Trump od sastanka sa Xijem očekuje trgovinski uspjeh, posebno veći kineski uvoz američke soje, govedine i aviona.
Washington i Peking pokušavaju obnoviti trgovinske odnose nakon prošlogodišnjeg sukoba oko carina i kineskih ograničenja izvoza rijetkih minerala. Trumpova administracija želi i formiranje zajedničkog trgovinskog odbora koji bi sprječavao nove gospodarske sukobe.
Jedna od glavnih tema razgovora bit će i Tajvan. Kina je nezadovoljna američkim planovima za prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11 milijardi dolara, što je najveći paket pomoći tom otočnom teritoriju dosad. Kineski državni list „People’s Daily“ uoči posjeta poručio je da je Tajvan „crvena linija koja se ne smije prijeći“ u odnosima Pekinga i Washingtona.
Trump je u Peking doputovao s velikom delegacijom suradnika i poslovnih lidera, među kojima su Elon Musk i direktor Nvidije Jensen Huang. Na društvenim mrežama poručio je da će od Xija tražiti da dodatno otvori kinesko tržište za američke kompanije.
Američki predsjednik planira pokrenuti i pitanje novog sporazuma o nuklearnom naoružanju između SAD-a, Kine i Rusije. Kina je dosad bila rezervirana prema takvoj ideji, dok procjene Pentagona govore da Peking ubrzano širi svoj nuklearni arsenal, koji bi do 2030. mogao premašiti 1.000 bojevih glava.
Wheels down in Beijing!— The White House (@WhiteHouse) May 13, 2026
President Donald J. Trump lands for a landmark summit with China, greeted by Vice President Han Zheng during a welcome ceremony. pic.twitter.com/4q2mATZrn4
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
