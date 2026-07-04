SAD SLAVI 250. ROĐENDAN
Trumpova proslava Dana nezavisnosti: Neonacisti, kršćanski simboli i zastrašivanje komunizmom
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obilježit će 250. godišnjicu nezavisnosti političkim skupom u ograđenom prostoru National Malla u Washingtonu, čime će se okončati tjednima dugačka proslava koja je kritizirana kao polarizirajuća.
Diljem SAD-a, Amerikanci planiraju proslaviti domoljubni praznik vatrometom i paradama. Philadelphia, u kojoj je potpisana Deklaracija nezavisnosti 4. srpnja 1776. godine, nudit će besplatne kolačiće te šestosatni pop koncert, dok će New York ugostiti jedrenjake iz cijeloga svijeta.
U glavnom gradu, Trump će biti središnje lice proslava.
Predsjednik je svoj večernji nastup među mnogim znamenitim gradskim spomenicima prozvao "najspektakularnijim Trumpovim skupom ikad", popraćenom vojnim preletima i raskošnim vatrometom.
Godišnja proslava u Washingtonu za 4. srpanj obično privuče tisuće ljudi. Posjetitelji se ove godine moraju suočiti s pojačanim mjerama sigurnosti, mogućim olujama i temperaturama koje bi mogle skočiti i do 38 stupnjeva Celzijusa.
Među grupama koje dolaze u Washington u subotu je i nacionalistička organizacija Patriot Front (Patriotski front). Skupna je objavila na društvenim medijima da je stigla u glavni grad, a fotografi Reutersa vidjeli su stotine ljudi odjevene u odjeću Patriot Fronta kako se voze metroom u DC-ju.
Organizacija, osnovana 2017., poznata je po svojoj estetici i pomno organiziranim iznenadnim demonstracijama.
"Veliki američki državni sajam"
Prošli predsjednici držali su se podalje od proslava, no Trump je zamutio granicu između službene proslave i politike kampanjskog stila.
Nestranačko tijelo osnovano 2016. godine u svrhu organizacije 250. godišnjice uvelike je zanemarila skupina Trumpove administracije Freedom 250, koja je ogradila veći dio 2.4 kilometra dugačkog National Malla, kompleksa zelenih površina u središtu Washingtona, za "Veliki američki državni sajam" s atrakcijama poput panoramskog kotača i izložbenog prostora konzervativnih skupina i tvrtki iz obrambenog sektora.
Nekoliko većinski demokratskih saveznih država odbilo je poslati predstavnike, a mnogi izvođači koji su trebali nastupati povukli su se, navodeći zabrinutost da je događaj stranački. Tisuće ljudi bile su prisutne na Trumpovu početnom skupu, no otada je posjećenost skromna.
Među drugim događajima u organizaciji skupine Freedom 250 je vjerski skup s uglavnom konzervativnim kršćanskim govornicima i nekoliko sportskih događaja, uključujući i miješane borilačke vještine na tlu Bijele kuće za Trumpov 80. rođendan. Za kolovoz je zakazana utrka IndyCar u Washingtonu.
Organizacija Freedom 250 također je sponzorirala "Freedom Trucks" za koje kritičari tvrde da oslikavaju uvelike religioznu verziju američke povijesti te prešućuju pitanja poput ropstva i rasne nepravde.
Anketa Reutersa/Ipsosa pokazala je da većina Amerikanaca, uključujući i tri četvrtine Demokrata i polovicu Republikanaca, smatra da su događaji koji slave 250. godišnjicu postali prepolitični.
Uoči proslave 250. godišnjice, Trump je nastojao preoblikovati velika područja glavnog grada, no s miješanim rezultatima. Mnoge fontane i spomenici su renovirani, no uvelike hvaljena obnova Reflektirajućeg bazena vrijedna 15 milijuna dolara obilježena je problemima i sada sigurnosne kamere i vojnici prate ljuštenje boje i vodu obraslu algama.
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