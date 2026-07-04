"KAO U HORORU"
Skiper jedrilice u koju je udario katamaran prvi put progovorio o tragediji: Otkrio je ključne detalje!
Prošlo je više od dva tjedna od teške pomorske nesreće kod Šolte u kojoj su se sudarili jedrilica s češkom posadom i katamaran, a život su izgubila četiri češka državljanina.
Istraga okolnosti nesreće još traje, a preživjeli skiper jedrilice Vláďa prvi je put za češki portal Boatsafe ispričao što se događalo u trenucima koji su prethodili sudaru.
Za pomorsku nesreću osumnjičen je prvi časnik katamarana kojem, bude li proglašen krivim, prijeti kazna zatvora od tri do 15 godina. Skiper jedrilice napustio je Hrvatsku nakon što je otpušten iz bolnice, u kojoj je bio hospitaliziran zajedno s još troje ozlijeđenih članova posade.
"Zvuk katamarana uopće se nije čuo"
Prisjećajući se kobnog dana, Vláďa kaže da je atmosfera na unajmljenoj jedrilici od samog jutra bila opuštena. Osmeročlana posada isplovila je oko 10 sati prema Splitskim vratima, a tijekom plovidbe svirala je gitara. Neposredno prije nesreće za kormilom je bio njegov dugogodišnji prijatelj Petr, također skiper s dvadeset godina iskustva, koji je pratio kurs broda i promatrao situaciju ispred plovila.
"Zvuk katamarana uopće se nije čuo. Vidio sam ga na kilometar-dva kao točkicu koja se približava iz smjera Splita, ali na toj udaljenosti me to nije zabrinjavalo. Tek otprilike minutu kasnije, kad se približio na nekih 500 metara, postao sam nervozan jer je situacija već izgledala opasno. Tada sam shvatio koliko je brod velik. Katamaran nije zatrubio niti je mijenjao smjer", ispričao je Vláďa.
Prema njegovim riječima, katamaran je pri brzini od 32 čvora udaljenost od oko 500 metara prešao za svega tridesetak sekundi.
"Viknuo sam Petru, koji je bio za kormilom, da skrene. Kako su nam jedra bila na desnoj strani, instinktivno je okrenuo udesno. No, nakon možda tri sekunde, dok smo obojica gledali u katamaran, učinilo nam se da je naš položaj još gori. Zato sam mu povikao: 'Petr, lijevo!' Od tog trenutka do sudara prošlo je možda šest do osam sekundi. Vidjeli smo da i dalje juri ravno na nas i znali smo da više ništa ne možemo učiniti", rekao je.
Opisao je da su posljednji trenuci prije udara izgledali nestvarno.
"Vidio sam, kao u filmu, kako plovak udara u brod dva metra od mene i samo nastavlja dalje. U trenu više nisam vidio Petra, i nikad ga više nisam vidio. Nestali su i moji prijatelji Jiřinka i njezin suprug Petr. Nisam ih vidio ni poslije, ni u olupini, nigdje. A onda su sekunde prolazile kao u horor filmu", prisjetio se.
Nakon sudara preživjeli članovi posade pokušavali su pobjeći s jedrilice koja je ubrzano tonula. Vláďa kaže da je u tom trenutku pomagao svojoj djevojci koja je ostala prikliještena između razbijenog stola u kokpitu i olupine.
"Srećom, uspio sam je izvući. Brod nam je jednostavno potonuo pod nogama", rekao je.
Ispričao je i da ih je iz mora izvukla posada katamarana, nakon čega ih je policijski brod prevezao na kopno. Tvrdi da su u bolnici satima čekali liječnički pregled odjeveni u mokru odjeću te da im je hranu tek navečer donijela policija. U nesreći je zadobio prijelom četiri rebra te još nekoliko ozljeda.
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