Skiper jedrilice u koju je udario katamaran prvi put progovorio o tragediji: Otkrio je ključne detalje!

"Viknuo sam Petru, koji je bio za kormilom, da skrene. Kako su nam jedra bila na desnoj strani, instinktivno je okrenuo udesno. No, nakon možda tri sekunde, dok smo obojica gledali u katamaran, učinilo nam se da je naš položaj još gori. Zato sam mu povikao: 'Petr, lijevo!' Od tog trenutka do sudara prošlo je možda šest do osam sekundi. Vidjeli smo da i dalje juri ravno na nas i znali smo da više ništa ne možemo učiniti", rekao je.