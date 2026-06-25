PRAVILA NA KUPALIŠTIMA
Turistkinja razbjesnila posjetitelje poznate plaže: "Živite u srednjem vijeku"
Na poznatom tršćanskom kupalištu El Pedocin, jedinoj javnoj morskoj plaži u Europi na kojoj su kupači i dalje odvojeni po spolu, prije nekoliko dana izbio je incident nakon što je turistkinja prekršila pravila kupališta.
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Prema pisanju talijanskih medija, turistkinja je s prijateljem ušla u dio plaže namijenjen isključivo muškarcima. Kad ju je jedna mještanka upozorila da to nije dopušteno, između njih je izbila žustra rasprava. Turistkinja je pritom poručila da stanovnici Trsta "žive u srednjem vijeku", a podjelu plaže na muški i ženski dio nazvala je diskriminatornom i seksističkom.
Verbalni sukob ubrzo je prerastao u naguravanje. Između dviju strana razmijenjene su teške riječi, a prema navodima medija došlo je i do fizičkog kontakta. Situaciju je na kraju smirilo osoblje kupališta, koje je spriječilo daljnju eskalaciju incidenta.
Posljednje europsko kupalište s rodnom podjelom
El Pedocin za mnoge stanovnike Trsta nije samo kupalište, već važan dio gradske tradicije. Riječ je o posljednjem javnom morskom kupalištu u Europi na kojem je još uvijek na snazi prostorna podjela između muškaraca i žena.
Povijest kupališta seže u 1903. godinu. U početku su muški i ženski dio bili odvojeni ogradom, koja je kasnije zamijenjena visokim zidom. Jedina veća promjena dogodila se 1959. godine, kada je proširen prostor namijenjen ženama, piše N1 Slovenija.
Zastarjela pravila
Iako brojni posjetitelji smatraju da je riječ o vrijednoj tradiciji koju treba očuvati, kritičari upozoravaju da su takva pravila zastarjela i neprimjerena današnjem vremenu.
Unatoč tome, El Pedocin i dalje je jedno od najpopularnijih gradskih kupališta. Tijekom ljetnih mjeseci svakodnevno ga posjeti oko 3.000 ljudi, a njegovoj popularnosti pridonosi i simbolična cijena ulaznice od samo jednog eura za cjelodnevni boravak.
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