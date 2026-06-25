Turistkinja razbjesnila posjetitelje poznate plaže: "Živite u srednjem vijeku"

Prema pisanju talijanskih medija, turistkinja je s prijateljem ušla u dio plaže namijenjen isključivo muškarcima. Kad ju je jedna mještanka upozorila da to nije dopušteno, između njih je izbila žustra rasprava. Turistkinja je pritom poručila da stanovnici Trsta "žive u srednjem vijeku", a podjelu plaže na muški i ženski dio nazvala je diskriminatornom i seksističkom.