hibridno djelovanje
U Crnoj Gori priveden šef ruske mreže "Ribar", jedan od ključnih ljudi propagandne mašinerije Kremlja
Čelnik ruske informacijske mreže "Ribar" (Rybar), Mihail Zvinčuk, priveden je jutros u Crnoj Gori s više suradnika, doznaju ekskluzivno "Vijesti" iz izvora u sigurnosnom sektoru.
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Crnogorska policija, u suradnji i koordinaciji s Agencijom za nacionalnu sigurnost (ANB), provodi akciju usmjerenu na suzbijanje hibridnog djelovanja mreže koju britanske i američke vlasti povezuju sa širenjem propagande Kremlja i operacijama stranog informacijskog utjecaja.
Čelnik ruske informacijske mreže "Ribar" (Rybar), Mihail Zvinčuk, priveden je jutros u Crnoj Gori s više suradnika, doznaju ekskluzivno crnogorske "Vijesti" iz izvora u sigurnosnom sektoru.
Među uhićenima su i njegova supruga i suradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk te još tri osobe.
It turns out that the Russian z-propagandist and Rybar founder Mikhail Zvinchuk actually filmed himself for Solovyev Live in Montenegro.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 9, 2026
The United States have announced an $10 million bounty for him for interfering with the US elections. Zvinchuk is under EU, Switzerland,… https://t.co/YFVzeQ1Meh pic.twitter.com/7GDA0JkTjb
Akcija se provodi u Risnu.
Britanska i američka vlada označile su Mihaila Zvinčuka kao ključnu osobu povezanu sa zlonamjernim hibridnim aktivnostima.
Prema istim informacijama, crnogorska policija, u suradnji i koordinaciji s Agencijom za nacionalnu sigurnost (ANB), provodi akciju usmjerenu na suzbijanje hibridnog djelovanja te mreže, koju britanske i američke vlasti povezuju sa širenjem propagande Kremlja i operacijama stranog informacijskog utjecaja.
Britanska vlada označila je Zvinčuka kao suvlasnika i glavnog direktora "Ribara", navodeći da mrežu djelomično koordinira ruska predsjednička administracija, da prima financijska sredstva od državne korporacije "Rostec" te da surađuje s pripadnicima ruskih obavještajnih službi.
Zvinčuk je pod britanskim sankcijama, dok ga američki State Department navodi među osobama uključenima u operacije zlonamjernog utjecaja usmjerene na izborni proces u SAD-u.
Američki State Department putem programa "Nagrade za pravdu" nudi do 10 milijuna dolara za informacije koje bi omogućile identifikaciju ili lociranje stranih aktera uključenih u miješanje u američke izbore, uključujući navedene suradnike "Ribara", ili pomogle u sprječavanju takvih aktivnosti.
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