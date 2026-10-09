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hibridno djelovanje

U Crnoj Gori priveden šef ruske mreže "Ribar", jedan od ključnih ljudi propagandne mašinerije Kremlja

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N1 Info
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09. lis. 2026. 12:14
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KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Čelnik ruske informacijske mreže "Ribar" (Rybar), Mihail Zvinčuk, priveden je jutros u Crnoj Gori s više suradnika, doznaju ekskluzivno "Vijesti" iz izvora u sigurnosnom sektoru.

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Crnogorska policija, u suradnji i koordinaciji s Agencijom za nacionalnu sigurnost (ANB), provodi akciju usmjerenu na suzbijanje hibridnog djelovanja mreže koju britanske i američke vlasti povezuju sa širenjem propagande Kremlja i operacijama stranog informacijskog utjecaja.

Čelnik ruske informacijske mreže "Ribar" (Rybar), Mihail Zvinčuk, priveden je jutros u Crnoj Gori s više suradnika, doznaju ekskluzivno crnogorske "Vijesti" iz izvora u sigurnosnom sektoru.

Među uhićenima su i njegova supruga i suradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk te još tri osobe.

Akcija se provodi u Risnu.

Britanska i američka vlada označile su Mihaila Zvinčuka kao ključnu osobu povezanu sa zlonamjernim hibridnim aktivnostima.

Prema istim informacijama, crnogorska policija, u suradnji i koordinaciji s Agencijom za nacionalnu sigurnost (ANB), provodi akciju usmjerenu na suzbijanje hibridnog djelovanja te mreže, koju britanske i američke vlasti povezuju sa širenjem propagande Kremlja i operacijama stranog informacijskog utjecaja.

Britanska vlada označila je Zvinčuka kao suvlasnika i glavnog direktora "Ribara", navodeći da mrežu djelomično koordinira ruska predsjednička administracija, da prima financijska sredstva od državne korporacije "Rostec" te da surađuje s pripadnicima ruskih obavještajnih službi.

Zvinčuk je pod britanskim sankcijama, dok ga američki State Department navodi među osobama uključenima u operacije zlonamjernog utjecaja usmjerene na izborni proces u SAD-u.

Američki State Department putem programa "Nagrade za pravdu" nudi do 10 milijuna dolara za informacije koje bi omogućile identifikaciju ili lociranje stranih aktera uključenih u miješanje u američke izbore, uključujući navedene suradnike "Ribara", ili pomogle u sprječavanju takvih aktivnosti.

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crna gora mihail zvinčuk

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