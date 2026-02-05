VIDEO / Na Palagruži izmjereni valovi od 8 metara!

Snažna sredozemna ciklona jučer je donijela izražene vremenske neprilike diljem Hrvatske, od obilne kiše i neuobičajene topline do snažnog juga koje je na Jadranu dizalo valove i do osam metara te izazvalo jednu od najvećih ciklonalnih plima posljednjih godina.
Na udaru se posebno našao naš najudaljeniji otok Palagruža, gdje su zabilježeni orkanski udari vjetra, piše Dalmacija Danas.
Svjetioničar: Navikli smo
Cijeli Jadran zahvatilo je jako do olujno jugo, a na otvorenom moru udari su dosezali orkansku snagu. Na Palagruži je najjači udar juga iznosio 137 kilometara na sat, a orkanskih udara bilo je i na Lastovu te na zvjezdarnici na Mosoru.
Meteorološko-oceanografska plutača DHMZ-a, smještena osam nautičkih milja od palagruškog svjetionika, u dva je navrata izmjerila valove visine do osam metara.
Svjetioničar Vojislav Šain za Dalmaciju Danas je rekao da za njega i kolege ovakve prilike nisu iznenađenje. "Za nas ovo nije ništa ekstremno, navikli smo na ovakve uvjete. Zanimljivo, jače udare vjetra javlja naša postaja na svjetioniku u odnosu na vrijednosti koje daje sama plutača", kazao je jučer.
Poplavljene rive i obale
Snažno jugo i nizak tlak zraka uzrokovali su i izraženu ciklonalnu plimu, najveću ove godine i jednu od najvećih u zadnjih nekoliko godina. More se diglo za više od pola metra, ponegdje i preko 70 centimetara, poplavivši niže dijelove obale.
Plima je osobito bila izražena u Trogiru, na čiovskoj strani, te u Splitu, gdje su pod morem završili dijelovi obale na Bačvicama i Firulama. More se izlilo i u Kaštelima, Vranjicu, Omišu i Hvaru. Jučerašnja plima tek je desetak centimetara niža od iznimno visoke koja se dogodila 22. prosinca 2019., dok je rekordna zabilježena 13. studenog iste godine.
