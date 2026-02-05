VIDEO / Na Palagruži izmjereni valovi od 8 metara!

Plima je osobito bila izražena u Trogiru, na čiovskoj strani, te u Splitu, gdje su pod morem završili dijelovi obale na Bačvicama i Firulama. More se izlilo i u Kaštelima, Vranjicu, Omišu i Hvaru. Jučerašnja plima tek je desetak centimetara niža od iznimno visoke koja se dogodila 22. prosinca 2019., dok je rekordna zabilježena 13. studenog iste godine.