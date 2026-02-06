Oglas

ruski grad

U ukrajinskom napadu "ozbiljno oštećen" Belgorod

author
Hina
|
06. velj. 2026. 09:06
belgorod
Stringer/REUTERS

U ukrajinskom granatiranju tijekom noći nanesena je "ozbiljna šteta" ruskom gradu Belgorodu blizu granice, rekao je guverner regije rano u petak.

Oglas

Vjačeslav Gladkov, u videu ozbiljne atmosfere objavljenom na Telegramu nakon ponoći, rekao je da gradski dužnosnici održavaju hitan sastanak kako bi osmislili plan djelovanja.

"Nažalost, ne mogu vam reći dobra večer, dragi prijatelji", rekao je Gladkov u videu snimljenom gotovo u mraku.

"Neprijatelj je granatirao civilni grad Belgorod. Svi znaju da u gradu nema vojnih ciljeva. Pričinjena je ozbiljna šteta. Izašao sam razgledati."

Nije dao detalje o šteti. Rekao je da vlasti ne postavljaju privremeni smještaj za ljude.

Odvojeno, guverner susjedne ruske regije Brjanska rekao je da je Ukrajina pogodila energetska postrojenja koristeći HIMARS rakete i dronove, što je dovelo do nestanka struje u nekim naseljima.

Rusija i Ukrajina prošli su tjedan izjavile da su zaustavile međusobne napade na energetsku infrastrukturu, ali se nisu dogovorile dokad. Napadi su nastavljeni ranije ovog tjedna.

Ovi su se napadi dogodili usred mirovnih pregovora koje posreduje SAD.

Objava na neslužbenom ruskom kanalu na Telegramu Mash, koji ima izvore u sigurnosnim službama, navodi da su projektili pogodili grad koji se nalazi oko 40 km od ukrajinske granice te da je u nekim okruzima nestala struja.

Reuters nije mogao zasad potvrditi izvješća, a iz Ukrajine nije bilo komentara.

U svom jutarnjem obraćanju, Gladkov je rekao da se radovi na obnovi opskrbe električnom energijom nastavljaju.

Jutros "nismo uspjeli u potpunosti obnoviti opskrbu električnom energijom u Belgorodu", rekao je.

Ukrajinske snage redovito napadaju Belgorod i regiju od ruske invazije na zemlju u veljači 2022.

Ukrajina je izjavila da su ruski napadi raketama i dronovima na glavni grad Kijev u siječnju ostavili oko milijun ljudi bez struje.

Teme
Belgorod Ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ