U ukrajinskom napadu "ozbiljno oštećen" Belgorod

U ukrajinskom granatiranju tijekom noći nanesena je "ozbiljna šteta" ruskom gradu Belgorodu blizu granice, rekao je guverner regije rano u petak.
Oglas
Vjačeslav Gladkov, u videu ozbiljne atmosfere objavljenom na Telegramu nakon ponoći, rekao je da gradski dužnosnici održavaju hitan sastanak kako bi osmislili plan djelovanja.
"Nažalost, ne mogu vam reći dobra večer, dragi prijatelji", rekao je Gladkov u videu snimljenom gotovo u mraku.
"Neprijatelj je granatirao civilni grad Belgorod. Svi znaju da u gradu nema vojnih ciljeva. Pričinjena je ozbiljna šteta. Izašao sam razgledati."
Nije dao detalje o šteti. Rekao je da vlasti ne postavljaju privremeni smještaj za ljude.
Odvojeno, guverner susjedne ruske regije Brjanska rekao je da je Ukrajina pogodila energetska postrojenja koristeći HIMARS rakete i dronove, što je dovelo do nestanka struje u nekim naseljima.
Overnight in Belgorod: sirens, explosions — then darkness.— Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) February 6, 2026
Power, heating, water shut down.
Preliminary reports point to serious damage at a thermal plant and substation.
War is returning home.
Read more; https://t.co/PNbWtCas4t pic.twitter.com/zzsVEDdFHP
Rusija i Ukrajina prošli su tjedan izjavile da su zaustavile međusobne napade na energetsku infrastrukturu, ali se nisu dogovorile dokad. Napadi su nastavljeni ranije ovog tjedna.
Ovi su se napadi dogodili usred mirovnih pregovora koje posreduje SAD.
Objava na neslužbenom ruskom kanalu na Telegramu Mash, koji ima izvore u sigurnosnim službama, navodi da su projektili pogodili grad koji se nalazi oko 40 km od ukrajinske granice te da je u nekim okruzima nestala struja.
Reuters nije mogao zasad potvrditi izvješća, a iz Ukrajine nije bilo komentara.
U svom jutarnjem obraćanju, Gladkov je rekao da se radovi na obnovi opskrbe električnom energijom nastavljaju.
Jutros "nismo uspjeli u potpunosti obnoviti opskrbu električnom energijom u Belgorodu", rekao je.
Ukrajinske snage redovito napadaju Belgorod i regiju od ruske invazije na zemlju u veljači 2022.
Ukrajina je izjavila da su ruski napadi raketama i dronovima na glavni grad Kijev u siječnju ostavili oko milijun ljudi bez struje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas