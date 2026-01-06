"U zatvor zbog memea na Whatsappu": Aktivistica iz egzila opisala život pod Madurovom diktaturom

„To je nezakonito uhićenje, jer jest nezakonito ući na teritorij druge države i uzeti šefa države – ubojicu, diktatora – koji je zarobio cijelu državu i to čini već godinama. Nicolás Maduro nikada nije pobijedio na izborima u proteklim desetljećima. Pokušavali smo, obraćali se međunarodnoj zajednici, ali ona nas je napustila, kao i u mnogim drugim državama koje se nalaze u sličnim uvjetima. Obratili smo se SAD-u jer imamo naftu. Nismo mi naivni – mislimo li da će oni reći da dolaze zbog nafte? Neće to reći, ali mi to znamo. Ipak, želimo svoju zemlju vratiti u vlastite ruke“, zaključuje ona.