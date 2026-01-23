Uhićen bivši olimpijac s FBI-jeve liste 10 najtraženijih bjegunaca!

Bivši olimpijac uhićen je nakon višegodišnje potrage.
Bivši kanadski olimpijski snowboarder Ryan James Wedding (44), koji se nalazio na popisu deset najtraženijih bjegunaca FBI-ja, uhićen je i optužen za vođenje međunarodne mreže za krijumčarenje droge.
Američki dužnosnici ranije su naveli da vjeruju kako je Wedding boravio u Meksiku pod zaštitom narkokartela Sinaloa.
Wedding se tereti da je vodio opsežnu mrežu za trgovinu drogom koja je, prema navodima američke ministrice pravosuđa Pam Bondi, u Los Angeles godišnje unosila oko 60 tona kokaina godišnje.
Prema dostupnim informacijama, organizacija je djelovala diljem Sjeverne Amerike i u drugim državama te je bila najveći dobavljač kokaina u Kanadu s procijenjenim godišnjim prihodom od oko milijardu dolara.
Prije uhićenja Weddinga se sumnjičilo i da je odgovoran za ubojstvo svjedoka u postupku koji se protiv njega vodio. Tereti ga se za ometanje pravosuđa i zastrašivanje svjedoka, ubojstvo, pranje novca i međunarodnu trgovinu drogom, piše BBC, a prenosi Dnevnik.hr.
FBI je za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja ranije ponudio nagradu od 15 milijuna dolara.
Američki dužnosnici usporedili su Weddinga s nekim od najpoznatijih narkobosova Latinske Amerike, uključujući Pabla Escobara i Joaquína "El Chapa" Guzmána.
Prema navodima FBI-ja, Wedding je koristio više aliasa, među kojima su "El Jefe", "Giant", "Public Enemy", "James Conrad King" i "Jesse King".
Vlasti tvrde da je kriminalnu mrežu pokrenuo nakon što je 2011. godine pušten iz američkog saveznog zatvora gdje je služio kaznu zbog distribucije kokaina.
Također se navodi da je naredio desetke ubojstava diljem svijeta, uključujući u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Latinskoj Americi.
