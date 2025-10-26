Uhićene dvije osobe zbog pljačke Louvrea

REUTERS/Benoit Tessier

Dvojica osumnjičenika za drsku pljačku dijela francuskih krunskih dragulja iz Louvrea uhićena su u subotu navečer u Parizu i ispitana su, izvijestio je u nedjelju list Le Parisien pozivajući se na izvore bliske istrazi.

Jedan od dvojice osumnjičenika planirao je napustiti zemlju te je u subotu oko 22 sata priveden u zračnoj luci Charles de Gaulle, pišu novine.

Drugi je uhićen kasnije navečer u predgrađu Seine-Saint-Denis sjeverno od Pariza.

Pariška policija nije bila odmah dostupna za komentar.

Lopovi su 19. listopada ukrali osam dragocjenih predmeta vrijednih procijenjenih 88 milijuna eura iz kolekcije Louvrea, otkrivajući sigurnosne propuste dok su provaljivali u najposjećeniji muzej na svijetu koristeći dizalicu te su razbili prozor na katu tijekom radnog vremena.

Pobjegli su na motociklima.

Vijest o pljački odjeknula je svijetom, potaknuvši u Francuskoj preispitivanje zbog onoga što su neki smatrali nacionalnim poniženjem.

Prema Le Parisienu, dvojica muškaraca su u tridesetima i porijeklom su iz područja Seine-Saint-Denis.

Bili su poznati francuskoj policiji, a jedan od osumnjičenika krenuo je u Alžir, pišu novine.