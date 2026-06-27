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VIDEO / Ukrajinci raketom Flamingo pogodili Putinov vojni kompleks
Ukrajina je tijekom noći i u subotu rano ujutro krstarećim raketama napala industrijske pogone u ruskome gradu Volgogradu, prema službenim izvješćima.
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Najmanje je desetero ljudi ozlijeđeno, a oštećeni su i proizvodni pogoni jedne tvornice, napisao je guverner Andrej Bočarov na svom Telegram kanalu. "Korišteni su brzi leteći objekti", rekao je, vjerojatno misleći na krstareće rakete.
Dodao je da je lokalno izbilo nekoliko požara koji su ugašeni.
Stambene zgrade navodno nisu pogođene. Nije objavio pojedinosti o tomu koje je konkretno tvrtka bila meta napada.
Nepotvrđena ruska i ukrajinska medijska izvješća pišu da se radi o ruskoj tvornici oružja Titan-Barikady. Astra novosti su izvijestile da su se iz tvornice uzdizali visoki stupovi dima.
Flamingo missiles attacked Titan-Barrikady plant in Russian Volgograd.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 27, 2026
The plant producers launchers for Iskander-M missiles, artillery systems, missile systems components and other military products. pic.twitter.com/7idFj9iPBX
Napadi su izvedeni ukrajinskim krstarećim raketama Flamingo, objavila je web-stranica, pozivajući se na analizu slika i video snimaka.
Titan-Barikady proizvodi dijelove za raketne sustave Iskander, Jars i Topol-M, koji u principu mogu nositi i nuklearno oružje.
Ukrajina odbija potpunu rusku invaziju još od veljače 2022.
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