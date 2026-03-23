Neke pumpe već bez goriva: "Nema dizela ni benzina"

Zbog poremećaja na tržištu nafte ugrožena je opskrba naftnim derivatima, zbog čega rastu cijene goriva.
Neke benzinske postaje u Hrvatskoj ostale su bez goriva samo dan prije no što će na snagu stupiti nove cijene koje donose poskupljenje.
Poseban je problem s dizelskim gorivom. Od utorka, prema novom izračunu utvrđivanja najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, eurodizel raste na 1,73 eura po litri, a plavi dizel na čak 1,19.
Dnevnik.hr doznaje kako u Konavlima na pojedinim benzinskim pumpama nema dizela, INA i Dirus već su obavijestili svoje kupce o nedostatku.
Nedostatak goriva na jugu zemlje nije izolirani slučaj, na pojedinim pumpama u drugim dijelovima također nedostaje goriva, no čini se kako problem nije samo u cijeni već i u opskrbi jer pojedine pumpe ne dobivaju dovoljno goriva, dok potražnja raste.
Plavi dizel samo na INA-i
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar nakon sjednice Vlade rekao je kako on nema informaciju o nedostatku goriva. "I noćas su cisterne vozile na sve destinacije i sigurnost opskrbe je osigurana, građanima poručujem da nema potrebe za iracionalnim stvaranjem zaliha goriva."
Potvrdio je kako danas INA jedina prodaje plavi dizel. "INA ima svoju rafineriju i ima prednost postaviti se na tržištu malo drugačije od drugih distributera."
