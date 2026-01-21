"Kijev vapij za pomoći, ali naša se patnja ovih dana rijetko probija u naslovnice. Čini se da je sva pažnja sada usmjerena na moguću američku invaziju Grenlanda. Naš predsjednik Volodimir Zelenski žali se da se mora boriti „do posljednje kapi snage“ kako bi od saveznika u Europi i Americi osigurao isporuke projektila za protuzračnu obranu.