Umrla je Sofia Corradi, stvoriteljica Erasmusa

Talijanka Sofia Corradi, stvoriteljica obrazovnog programa Erasmusa koji je milijunima mladih omogućio studiranje u drugim europskim zemljama, umrla je u Rimu u dobi od 91 godine, izvijestili su talijanski mediji.
Sofia Corradi, koja će kasnije postati profesorica na rimskom sveučilištu, kao studentica je dobila prestižnu američku Fulbrightovu stipendiju, koja ju je odvela na Sveučilište Columbia u New Yorku gdje je diplomirala pravo.
Kada talijanski obrazovni sustav po povratku nije priznao njezinu američku diplomu, predložila je program razmjene, koji je naposljetku pokrenula na razini Europske unije 1987. godine.
Od tada je u programu sudjelovalo oko 16 milijuna studenata, prema web stranici Erasmusa.
Program, kojim upravlja EU, potiče bližu suradnju između sveučilišta i visokoškolskih ustanova diljem Europe.
Sofia Corradi ili "mama Erasmus" kako su je zvali, rekla je da je ideja za program, rođena tijekom hladnog rata, bila njezina "osobna pacifistička misija".
Za talijanskog ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija, koji joj pripisuje zasluge za "rođenje Generacije Europe", ona je "nadahnula živote milijuna mladih ljudi koji su putovali, studirali i prihvaćali različite kulture".
"Sanjala je o europskoj mladeži koja će biti obogaćena svojim različitostima. Milijuni studenata duguju joj svoje obzore", poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron na društvenoj mreži X.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
