IMAO JE 87 GODINA

Umro osnivač CNN-a Ted Turner

06. svi. 2026. 16:34
Ted Turner, filantrop koji je osnovao CNN, pionirsku 24-satnu mrežu koja je revolucionirala televizijske vijesti, umro je u srijedu, prema priopćenju za javnost tvrtke Turner Enterprises. Imao je 87 godina.

Poduzetnik iz Atlante rođen u Ohiju, izgradio je medijsko carstvo koje je obuhvaćalo prvu kabelsku superpostaju i popularne kanale za filmove i crtane filmove, plus profesionalne sportske timove poput Atlanta Bravesa, piše CNN.

Turner je bio i međunarodno poznati jedriličar; filantrop koji je osnovao Zakladu Ujedinjenih naroda; aktivist koji se zalagao za uklanjanje nuklearnog oružja diljem svijeta; i konzervator koji je postao jedan od vodećih zemljoposjednika u Sjedinjenim Državama. Odigrao je ključnu ulogu u ponovnom uvođenju bizona na američki zapad. Čak je stvorio i crtić Kapetan Planet kako bi educirao djecu o okolišu.

Godine 1991. Turner je proglašen Čovjekom godine časopisa Time zbog "utjecaja na dinamiku događaja i pretvaranja gledatelja u 150 zemalja u trenutne svjedoke povijesti".

Turner je na kraju prodao svoje mreže Time Warneru i kasnije izašao iz posla, ali je nastavio izražavati ponos na CNN, nazivajući ga "najvećim postignućem" svog života.

"Ted je bio intenzivno angažiran i predan vođa, neustrašiv i uvijek spreman podržati intuiciju i vjerovati vlastitoj prosudbi", rekao je Mark Thompson, predsjednik i izvršni direktor CNN Worldwidea, u izjavi. "Bio je i uvijek će biti predsjedavajući duh CNN-a. Ted je div na čijim ramenima stojimo i svi ćemo danas odvojiti trenutak da ga prepoznamo i odamo priznanje njegovom utjecaju na naše živote i svijet", dodao je.

Nešto više od mjesec dana prije svog 80. rođendana 2018. godine, Turner je otkrio da ima Lewyjevu body demenciju, progresivni poremećaj mozga. Početkom 2025. Turner je hospitaliziran s blagom upalom pluća prije nego što se oporavio u rehabilitacijskoj ustanovi. Iza Turnera ostalo je petero petero djece, 14 unučadi i dvoje praunučadi.

