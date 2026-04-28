Sve oči uprte su u Hormuški tjesnac, ali on nije najveće usko grlo za svjetsku naftu

Prema Međunarodnom pomorskom uredu, piratstvo – uključujući pokušaje krađe i otmica – predstavlja prijetnju tankerima u Malajskom tjesnacu, a napadi na brodove povećali su se nakon 2023., osobito u blizini Singapura. Brodovi mogu izbjeći taj prolaz ploveći kroz Sundski ili Lombokški tjesnac, ili oko cijelog indonezijskog arhipelaga. Alternativa je i naftovod koji vodi iz Mjanmara prema sjeverozapadnoj Kini.