UN-ov ured za ljudska prava: "Izrael vrši ratne zločine"

Stoga se Istočni Jeruzalem smatra okupiranim teritorijem. Izrael tvrdi da je Jeruzalem njegov glavni grad, a Palestinci tvrde da je Istočni Jeruzalem glavni grad palestinske države. Deseci tisuća ljudi također su prisilno raseljeni na okupiranoj Zapadnoj obali od prošle godine. Izrael nastavlja s izgradnjom naselja u neviđenim razmjerima. Naselja krše međunarodno pravo.