Istočni Jeruzalem

UN-ov ured za ljudska prava: "Izrael vrši ratne zločine"

Hina
06. velj. 2026. 15:11
Palestinian mother of three, Eatedal Rayyan, 29, sits and looks out from a window of a tent set up inside her war-damaged home, following her return from medical treatment in Egypt
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Ured UN-a za ljudska prava u Ženevi u petak je oštro kritizirao najnovije aktivnosti naseljavanja okupiranih palestinskih teritorija, uključujući Istočni Jeruzalem, optuživši Izrael za ratne zločine.

Dana 12. siječnja, navodi se da su izraelske sigurnosne snage uništile više od 70 zgrada u Istočnom Jeruzalemu, uhitile 25 Palestinaca, pretražile desetke kuća i trgovina te oduzele imovinu. Očito su tamo planirana izraelska naselja.

"Nezakonita deportacija ili preseljenje stanovništva koje živi pod okupacijom je ratni zločin i, pod određenim okolnostima, može predstavljati zločin protiv čovječnosti", rekao je glasnogovornik ureda Thameen Al-Kheetan.

Od 23. siječnja izraelske vlasti izdale su naloge za deložaciju 22 kuće u muslimanskoj četvrti Starog grada i u Istočnom Jeruzalemu, nakon sličnih akcija posljednjih mjeseci koje su pogodile stotine Palestinaca.

Izrael je osvojio istočni dio Jeruzalema tijekom Šestodnevnog rata 1967. i kasnije ga pripojio, ali to nije priznato međunarodnim pravom.

Stoga se Istočni Jeruzalem smatra okupiranim teritorijem. Izrael tvrdi da je Jeruzalem njegov glavni grad, a Palestinci tvrde da je Istočni Jeruzalem glavni grad palestinske države. Deseci tisuća ljudi također su prisilno raseljeni na okupiranoj Zapadnoj obali od prošle godine. Izrael nastavlja s izgradnjom naselja u neviđenim razmjerima. Naselja krše međunarodno pravo.

Ured UN-a za ljudska prava dokumentira kršenja, rekao je Al-Kheetan, ali na međunarodnoj je zajednici da zaustavi širenje ilegalnih izraelskih naselja. Moraju biti evakuirana, a okupacija okončana, rekao je.

Teme
Cionizam Genocid u Gazi Istočni Jeruzalem Izraelska naselja Međunarodno pravo Okupirana Zapadna obala Okupirani palestinski teritoriji Ratni zločini izrael blokira humanitarnu pomoć

