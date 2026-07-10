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JASNA PORUKA

UN: Zemlje trebaju odbiti nastojanja Irana da kontrolira Hormuz

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Hina
|
10. srp. 2026. 16:55
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AFP
HAMED JAFARNEJAD/AFP/Ilustrativna fotografija

Zemlje bi trebale odbiti nastojanja Irana da uvede suverenitet nad Hormuškim tjesnacem i "jednostrane odluke" iranskog tijela za kontrolu tog važnog prometnog pravca, objavilo je upravno tijelo UN-ove agencije za međunarodnu plovidbu.

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UN-ova Međunarodna pomorska organizacija (IMO) sa sjedištem u Londonu je odgovorna za sigurnost internacionalnog pomorskog prometa i sprječavanje onečišćenja te se sastoji od 176 država članica.

Zaštita ključnih vodenih puteva bila je tema ovotjednog sastanka upravnog vijeća IMO-a koje ima 40 članova.

Vijeće je "snažno osudilo" odluku Irana da "osnuje tijelo za kontrolu prometa kroz tjesnac", piše u zaključcima sastanka koji nisu obvezujući.

U njima se pozivaju članice da ne priznaju "iranski suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, njegovu nadležnost nad pomorskim zonama drugih zemalja u i oko tjesnaca i odluke Irana kojima je cilj onemogućavanje i ometanje međunarodne plovidbe i prava na prolaz tjesnacem"

Nedavno osnovana iranska Uprava za prolaz Perzijskim zaljevom savjetovala je u lipnju da se nijednom brodu ne omogući prolaz kroz Hormuz "bez valjane dozvole" tog tijela.

Iran, koji nema predstavnika u vijeću, poručio je sudionicima sastanka IMO-a da odbija "selektivne, politički motivirane i pravno neutemeljene optužbe" na svoj račun.

Iran nije potpisnik međunarodne pomorske konvencije UNCLOS i ne obvezuje ga režim plovidbe uspostavljen tim dokumentom, rekli su iranski izaslanici.

Teme
un hormuz hormuški tjesnac iran

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