Uoči summita Putina i Trumpa, Europa i NATO stali uz Zelenskog

Rutte je rekao da sporazum ne može uključivati pravno priznanje ruske kontrole nad ukrajinskim tlom, iako bi mogao uključivati de facto priznanje. Usporedio je to sa situacijom nakon Drugog svjetskog rata kada je Washington prihvatio da su baltičke države Latvija, Litva i Estonija de facto pod kontrolom Sovjetskog Saveza, ali nije pravno priznao njihovu aneksiju.