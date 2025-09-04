Oglas

najmanje 16 mrtvih

„Uvijek nasmijan i odan“: Portugal oplakuje poginule dok svjedoci opisuju trenutke užasa u uspinjači

N1 Info
04. ruj. 2025. 18:33
uspinjača gloria u portugalu
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Najmanje 16 osoba je poginulo u teškoj nesreći uspinjače u Lisabonu. Vagon uspinjače Elevador da Glória izletio je iz tračnica i udario u zid pri dnu pruge, pri čemu je potpuno smrskan.

Među poginulima je i zaposlenik gradske prijevozne tvrtke Carris, kočničar Andre Marques, koji je u tvrtki radio 16 godina. On je za sada jedina identificirana žrtva. Carris je izrazio duboku sućut njegovoj obitelji i opisao ga kao „oddanog profesionalca, uvijek nasmijanog i spremnog pomoći“.

Istraga i reakcija operatora

Predsjednik Carrisa Pedro de Brito Bogas izjavio je na konferenciji za novinare kako je održavanje uspinjače bilo „savjesno i detaljno provedeno“. Dodao je da je inspekcija istog dana kada se dogodila nesreća nije pokazala nikakve nepravilnosti, te da vozilo ne bi bilo u prometu da je uočen problem.

Carris je najavio internu istragu kako bi se utvrdili uzroci nesreće. Još nije poznato koliko je točno ljudi bilo u vagonu u trenutku nesreće, jer karte kupljene u vozilu nisu registrirane na automatu.

Svjedočanstva putnika

Putnici iz drugog vagona ispričali su da su u trenutku kada su krenuli prema vrhu, njihov vagon počeo nekontrolirano kliziti unatrag. Ubrzo su ugledali drugi vagon kako juri prema njima i pomislili da će doći do frontalnog sudara.

U panici su razbijali prozore i bježali kroz oblake prašine, dok su gledali kako se drugi vagon velikom brzinom zabija u zid. Policija i spasilačke službe još uvijek rade na mjestu nesreće.

Teme
kočničar nesreća portugal uspinjača

