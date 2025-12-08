Varufakis: 2025. je godina raspada EU. Slovenci, budite ponosni jer ne sudjelujete u genocidnom Eurosongu

Uvjeren je da ni danas Europska unija nema mandat za nepromišljeno zaduživanje kako bi dodatno naoružala Ukrajince: 'Europa nema plan ni za mir ni za rat, postali smo kombinacija idiota i krivaca. To je slika koju mi ​​Europljani projiciramo ostatku svijeta. To je ono što o nama misle Indijci, Meksikanci, ne samo Donald Trump i kineski predsjednik Xi. To je ono što o nama misli globalni jug', kaže Varufakis.