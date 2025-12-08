Varufakis: 2025. je godina raspada EU. Slovenci, budite ponosni jer ne sudjelujete u genocidnom Eurosongu

Janis Varufakis, bivši grčki ministar financija poznat iz vremena financijske krize u toj zemlji, a danas pisac, predavač, samoproglašeni liberalni marksist i suosnivač pokreta DiEM25, predstavio je svoju novu knjigu u ljubljanskom Cankarjevom domu. Tim je povodom iznio dosta oštre stavove o trenutačnom stanju EU te, među ostalim, pohvalio odluku tog javnog servisa da ne sudjeluje u ovogodišnjem natjecanju za Pjesmu Eurovizije u znak prosvjeda što Izrael nije izbačen s istog.
U svojoj novoj knjizi 'Probudite svoj duh! Pouke iz stoljeća otpora', koju je Janis Varufakis premijerno predstavio u Ljubljani, govorio je o ženama u svom životu. One su značajno promijenile njegov politički pogled i njegovu sklonost feminističkom pokretu.
Mnogo manje od njih Varufakis suosjeća s dvjema ženama koje trenutno oblikuju sudbinu Europljana: Ursulom von der Leyen i Kajom Kallas. Posebno u vezi s genocidom u Gazi, koji, kako kaže, nije ni blizu prvog slučaja europskog genocida, piše portal slovenske javne televizije, a prenosi tportal.
"Jedino što naše europsko političko vodstvo, ako ga tako možemo nazvati, žali jest to što nisu izazvali genocid u Palestini. Bili su svojevrsni statisti. Drugi su to učinili, a Europljani su bili suučesnici. S Ursulom von der Leyen, koja je stajala ispred tenkova Izraelskih obrambenih snaga, neposredno prije nego što su napali Gazu, bez ikakvog dopuštenja bilo koga od nas ovdje u Europi", oštro govori Varufakis.
Uvjeren je da ni danas Europska unija nema mandat za nepromišljeno zaduživanje kako bi dodatno naoružala Ukrajince: 'Europa nema plan ni za mir ni za rat, postali smo kombinacija idiota i krivaca. To je slika koju mi Europljani projiciramo ostatku svijeta. To je ono što o nama misle Indijci, Meksikanci, ne samo Donald Trump i kineski predsjednik Xi. To je ono što o nama misli globalni jug', kaže Varufakis.
"2025. će ući u povijest kao godina raspada EU"
Smatra da Unija više nije relevantan sugovornik u svjetskoj politici. Štoviše, vjeruje da će godina 2025. ući u povijest kao godina raspada Europske unije. Naglašava ironiju: 'Mi smo bogat kontinent sa siromašnim ljudima. 80 posto ljudi ne može preživjeti na bogatom kontinentu. To je vrlo zao, vrlo toksičan paradoks koji generira nezadovoljstvo, koje hrani zvijer neofašizma i rasizma, islamofobije i antisemitizma', ocjenjuje Varufakis.
Unatoč tome, samoproglašeni liberalni marksist i suosnivač pokreta Demokracija u Europi 25 je, kako i sam kaže, vječni optimist. Uvjeren je da je sudbina ljevičara ići od jednog poraza do drugog. 'Nadamo se da će se dogoditi čudo i da ćemo jednog dana pobijediti', dodaje.
Pozdravio je odluku Slovenije da ne sudjeluje na natjecanju za Pjesmu Eurovizije : 'Kad sam danas sletio na ljubljanski aerodrom, bio sam zahvalan jer je vaša zemlja jedna od četiri europske zemlje koje se u posljednjih 48 sati kupaju u slavi odbijanja sudjelovanja u genocidnoj proslavi Eurosonga. Slovenija bi trebala biti ponosna, volio bih da moja zemlja ima hrabrosti učiniti nešto slično'.
