Razbijena velika mreža trgovanja ljudima, žrtve pronađene i u Hrvatskoj

Policijskim postupanjem obuhvaćeno je 16 pretraga domova i to njih sedam u Albaniji te devet u Kolumbiji, s time da je sedam osoba uhićeno u Albaniji, a 10 u Kolumbiji. Također, identificirane su 54 žrtve koje dolaze iz Južne Amerike, od čega njih 44 u Albaniji te po pet u Hrvatskoj i Kolumbiji.