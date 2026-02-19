trzavice saveznika
Velika Britanija odbila dopustiti Trumpu da koristi njezine vojne baze u udaru na Iran
Neslaganje oko korištenja britanskih lokacija stoji iza odluke predsjednika Trumpa da povuče potporu sporazumu o otočju Chagos, doznaje The Times.
Predsjednik SAD-a Donald Trump povukao je potporu sporazumu Keira Starmera o predaji otočja Chagos Mauricijusu jer Ujedinjeno Kraljevstvo nije pristalo dopustiti korištenje britanskih baza za napad na Iran, doznaje The Times.
Bijela kuća izrađuje detaljne vojne planove za udar na Iran koji bi uključivali korištenje i Diega Garcije i RAF-a Fairford u Gloucestershireu, gdje je smještena američka flota teških bombardera u Europi.
No prema uvjetima dugogodišnjih sporazuma s Washingtonom, te se baze mogu koristiti za vojne operacije samo uz prethodnu suglasnost britanske vlade.
Prema međunarodnom pravu, ne postoji razlika između države koja provodi napad i onih koje ga podupiru ako potonje imaju “saznanja o okolnostima međunarodno protupravnog čina”.
The Times doznaje da Ujedinjeno Kraljevstvo još nije dalo dopuštenje SAD-u za korištenje baza u slučaju da Trump naredi napad na Iran, zbog zabrinutosti da bi to predstavljalo kršenje međunarodnog prava.
Predsjednik je u utorak navečer razgovarao s premijerom, a dvojica su čelnika raspravljala o Trumpovu ultimatumu Iranu u vezi s njegovim nuklearnim programom. Sljedećeg dana Trump je dao izjavu u kojoj napada sporazum o Chagosu.
Godine 2021. John Healey, aktualni ministar obrane, u Donjem domu zatražio je pojašnjenje od tadašnje konzervativne vlade o pravilima korištenja britanskih baza od strane američkih snaga.
Rečeno mu je da bi svaka predložena vojna operacija morala biti u skladu s britanskim pravom i britanskim tumačenjem relevantnog međunarodnog prava. Stajalište Ujedinjenog Kraljevstva o preventivnim udarima dobro je poznato.
Uoči rata u Iraku tadašnji glavni državni odvjetnik, lord Goldsmith, tvrdio je da međunarodno pravo dopušta uporabu sile samo u samoobrani u slučaju stvarnog ili neposrednog napada. Goldsmith je tek kasnije ustvrdio da je rezolucija UN-a vezana uz Irak učinila rat zakonitim.
U Trumpovoj izjavi u srijedu navečer predsjednik se izričito osvrnuo na Iran i na moguću ulogu Ujedinjenog Kraljevstva u svakom napadu. Također je sugerirao da bi britanska potpora bila zakonita prema međunarodnom pravu, budući da bi Iran potencijalno mogao napasti Ujedinjeno Kraljevstvo.
“Ako Iran odluči ne postići dogovor, možda će biti potrebno da Sjedinjene Države koriste Diego Garciju i zračnu bazu u Fairfordu kako bi spriječile potencijalni napad vrlo nestabilnog i opasnog režima”, napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
“Napad koji bi potencijalno bio usmjeren na Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i na druge prijateljske zemlje.”
Zatim je dodao: “Uvijek ćemo biti spremni, voljni i sposobni boriti se za Ujedinjeno Kraljevstvo, ali ono mora ostati snažno suočeno s wokizmom i drugim problemima koji su pred njim.”
Vlada je u više navrata inzistirala da je sporazum o predaji Mauricijusu — koji bi porezne obveznike mogao stajati 35 milijardi funti — nužan iz sigurnosnih razloga te da bi se njime izbjegla skupa pravna bitka oko teritorija.
Govoreći danas, Alex Davies-Jones, ministrica za žrtve, inzistirala je da će premijer “realizirati” sporazum i što je prije moguće vratiti zakon u parlament.
Za Times Radio izjavila je: “Nastavit ćemo surađivati s našim saveznicima, uključujući Amerikance, ali prije svega prioritet mora biti nacionalna sigurnost i to je ono što je ova vlada odlučna osigurati.
“Prije samo dva tjedna poduprli su sporazum, a ovaj tjedan SAD je podupro sporazum. Razgovori s Amerikancima i drugim saveznicima nastavit će se, ali, kao što sam rekla, prioritet je naša baza i nacionalna sigurnost.”
Međutim, visoki vladini dužnosnici privatno su priznali da sporazum ne može biti proveden bez američkog odobrenja. Situaciju su opisali kao “sumornu”.
