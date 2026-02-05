Iran rasporedio Horamšar 4, balistički projektil s dometom od 2000 kilometara

Iran također stavlja u funkciju novi podzemni „grad projektila“ u svemirskom sjedištu IRGC-a, izvijestio je Fars. Teheran je uz to najavio značajnu promjenu u svojoj vojnoj politici nakon dvanaestodnevnog rata s Izraelom prošli lipanj, prelazeći s prethodnog obrambenog stava na strategiju prvog udara.