Propast Alta banke otvorila niz pitanja: Kakve bi mogle biti posljedice za Hrvatsku?

Riječ je o sustavu s više od 300 prodavaonica, prisutnom u više od 80 gradova i općina te s približno 6500 zaposlenih. Takva akvizicija nije samo promjena vlasništva nad trgovačkim lancem, već preuzimanje velikog poslovnog sustava koji svakodnevno surađuje s dobavljačima, proizvođačima, logističkim kompanijama, bankama i drugim poslovnim subjektima. Upravo zato vremenska blizina zaključenja transakcije i propasti Alta banke privukla je pozornost hrvatske javnosti. Fortenova je potvrdila da nema poslovne odnose s Alta bankom te da joj nije poznato je li ona sudjelovala u financiranju kupnje na strani Alta Retaila. Također je navela da se poslovanje njezinih kompanija s Idea marketima odvija prema ugovorenim uvjetima.