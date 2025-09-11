David GANNON / AFP

Ryanair se možda neće vratiti u Izrael kada se nasilje u Pojasu Gaze primiri, rekao je u četvrtak glavni izvršni direktor kompanije Michael O'Leary, objasnivši da Ryanair ima problema s vlastima u izraelskoj zračnoj luci.

"Mislim da postoji stvarna mogućnost da nam se neće dati vratiti u Izrael... kada se aktualno nasilje primiri", rekao je O'Leary novinarima u Dublinu.

Zrakoplovna kompanija objavila je ranije ovog ljeta da se neće vratiti u Izrael najranije do 25. listopada.

O'Leary je rekao da Ryanairu smeta to što mu zračna luka Ben Gurion u Tel Avivu naplaćuje više iznose za korištenje glavnog terminala kada je jeftiniji low-cost terminal zatvoren iz sigurnosnih razloga.

"Ako se Izraelci ne saberu i ne prestanu nam praviti probleme, iskreno, imamo daleko veći rast drugdje u Europi", rekao je.